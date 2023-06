Le jeu de plateforme de chat post-apocalyptique ‘Stray’ arrive sur les Mac en silicium d’Apple

Le train du jeu Mac continue. Un an seulement après l’annonce, No Man’s Sky est sorti sur Mac cette semaine. Le titre apparaîtra probablement sur le casque Apple lundi également.

Stray, auparavant uniquement disponible sur Windows via Stream et PlayStation, fait ensuite son chemin vers le Mac. Le gameplay nécessitera un Mac en silicone Apple.

Voici comment Stray est décrit :

Stray est un jeu d’aventure pour chats à la troisième personne qui se déroule au milieu des ruelles détaillées et éclairées au néon d’une cybercité en décomposition et des environnements troubles de son ventre miteux. Parcourez les environs haut et bas, défendez-vous contre les menaces imprévues et résolvez les mystères de cet endroit peu accueillant habité par des droïdes curieux et des créatures dangereuses.