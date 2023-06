Le télescope James Webb détecte un panache d’eau sans précédent sur la lune de Saturne Encelade

Pourquoi c’est important : Les chercheurs ont principalement utilisé le télescope spatial James Webb pour observer des galaxies lointaines et des structures cosmiques dans l’espace, mais le vaisseau spatial NASA-ESA peut également fournir de nouvelles informations sur notre propre système solaire. En particulier, Encelade et son système aquatique inhabituel sont une cible potentiellement majeure pour les observations Webb actuelles et futures.

Les scientifiques de la NASA ont récemment utilisé le télescope spatial James Webb pour détecter un panache d’eau « étonnamment grand » sortant d’Encelade, la sixième plus grande lune de Saturne et la 19e plus grande du système solaire. Le panache de vapeur d’eau s’étend sur plus de 6 000 miles malgré le fait qu’Encelade ne mesure que 313 miles de large.

Encelade est une cible intéressante pour l’observation et la recherche scientifique car la lune contient un réservoir global d’eau salée caché entre sa croûte extérieure glacée et le Core rocheux intérieur. Des particules de glace mélangées à de la vapeur d’eau et à des composés organiques sont éjectées par des volcans ressemblant à des geysers dans des crevasses appelées « rayures de tigre ».

Comme le souligne Geronimo Villanueva de la NASA, le panache d’eau nouvellement détecté est presque une découverte « choquante » car il est plus de 20 fois plus grand que la taille de la lune qui l’a créé. Le panache est libéré d’une région au pôle sud d’Encelade et s’étend bien au-delà de son point d’origine.

Côté longueur, le panache d’eau est également intéressant pour la vitesse à laquelle la vapeur d’eau sort : environ 79 gallons par seconde. Le panache pourrait remplir une piscine de taille olympique en quelques heures seulement, estime la NASA, tandis qu’un tuyau d’arrosage ici sur Terre prendrait plus de deux semaines pour atteindre le même objectif.

Après avoir quitté la surface d’Encelade, le panache d’eau suit l’orbite relativement rapide de la lune autour de Saturne (seulement 33 heures). En orbite autour de la géante gazeuse, la lune et son émission d’eau laissent un halo en forme de beignet dans leur sillage. Le beignet aqueux est situé à côté de « l’anneau en E », qui est l’anneau le plus externe et le plus large du système d’anneaux complexe et fascinant de Saturne.

En analysant les données recueillies par le télescope, les astronomes ont déterminé qu’environ 30 % de l’eau éjectée d’Encelade reste en orbite autour de Saturne, tandis que les 70 % restants s’échappent pour alimenter le plus grand « système saturnien d’eau ».

Les scientifiques de la NASA continueront d’observer Encelade avec les puissants instruments de Webb dans les années à venir, obtenant de nouvelles données et faisant de nouvelles découvertes pour préparer de futures missions d’exploration.

