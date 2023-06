Le mod RTX 3070 comprend un Switch physique pour la capacité VRAM

Pourquoi c’est important : Un RTX 3070 avec 16 gigaoctets de VRAM n’existera probablement qu’entre les mains de quelques passionnés de hardware, et cela inclut des mods fous comme un RTX 3070 avec un Switch physique pour la capacité de mémoire. Il existe une société taïwanaise qui a créé un modèle spécialisé RTX 3070 de 16 Go pour les entreprises d’affichage numérique, mais ce n’est pas quelque chose que les joueurs pourront acheter dans un site marchand de détail.

La capacité VRAM sur les cartes vidéo modernes est l’un des sujets de discussion les plus brûlants parmi les passionnés de PC, et pour une bonne raison – NVIDIA a fait des tampons de frame spacieux un luxe avec la série RTX 4000. Par exemple, un RTX 4070 avec 12 gigaoctets de mémoire GDDR6X coûte environ 600 $, et Team Green n’a cédé que récemment à la pression du public avec l’annonce d’un RTX 4060 Ti avec 16 gigaoctets de VRAM pour un prix suggéré de 499 $.

La communauté de modding a récemment proposé des projets intéressants qui montrent que NVIDIA aurait pu facilement équiper certaines cartes de la série RTX 3000 avec plus de mémoire. Dans le cas du RTX 3070, qui est normalement expédié avec 8 gigaoctets de VRAM, jouer à des titres AAA plus récents avec des paramètres Ultra et des textures haute résolution est un exercice frustrant. Cela dit, une expérience visant à doubler la capacité de la VRAM a montré que la carte est certainement capable de cadences respectables alors même qu’elle se rapproche de son troisième anniversaire.

Un projet plus récent révèle une modification similaire pour le RTX 3070. YouTuber Paulo Gomes s’est associé à Casual Gamers pour créer ce qui est probablement la seule carte NVIDIA avec un Switch physique pour la capacité de mémoire. Le Switch n’a aucun sens pour les joueurs qui veulent simplement une capacité VRAM plus élevée, mais le mod lui-même est une idée qui pourrait s’avérer utile pour les testeurs qui cherchent à tester une carte graphique. Ce serait certainement moins cher que, disons, de tester le RTX A4000 de 16 Go contre le RTX 3070 de 8 Go comme l’a fait notre propre Steven Walton plus tôt cette année.

Sinon, le nouveau mod confirme une fois de plus qu’un RTX 3070 avec 16 gigaoctets de GDDR6X est parfaitement capable d’exécuter des jeux gourmands en ressources comme The Last of Us Part I à 1440p en utilisant le préréglage de qualité Ultra. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la carte peut atteindre une fréquence d’images moyenne légèrement supérieure ainsi que des creux nettement meilleurs de 1% et 0,1%.

NVIDIA pourrait ne jamais publier officiellement un RTX 3070 de 16 gigaoctets, mais cela n’empêchera pas certains fournisseurs de cartes personnalisées d’essayer. Une information intéressante de Computex cette année est qu’une petite entreprise taïwanaise appelée Gxore semble avoir fait exactement cela.

Cela dit, Gxore n’est pas répertorié comme un partenaire officiel de NVIDIA, il s’agit donc probablement d’un produit à faible volume ciblant les fournisseurs chinois d’affichage numérique. Un cadeau mort est que ce modèle RTX 3070 inhabituel ne possède pas moins de huit sorties mini-DisplayPort, ce qui devrait être utile pour piloter des murs vidéo.

