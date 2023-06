De longs retards avec les retraits d’espèces font fuir certains utilisateurs de comptes d’épargne Apple

Le nouveau service de compte d’épargne à haut rendement d’Apple a récemment été lancé avec un accueil positif, en particulier en raison de sa facilité de configuration. Un nouveau rapport du Wall Street Journal, cependant, indique que certains clients affirment que recevoir de l’argent est une autre histoire.

Le service de compte d’épargne d’Apple fait partie d’Apple Card, la carte de crédit de marque Apple gérée sur l’iPhone et soutenue par Goldman Sachs. Goldman Sachs est également le partenaire bancaire des comptes d’épargne Apple.

Selon WSJ, un certain nombre de clients ont connu des retards de plusieurs semaines lorsqu’ils ont tenté de transférer de l’argent d’un compte d’épargne Apple vers un compte bancaire externe. D’autres ont déclaré avoir reçu des instructions différentes sur la façon de faciliter un transfert pour différentes banques. Dans certains cas, l’argent a semblé disparaître entre les transferts avec un solde non disponible sur le compte d’épargne ou le compte bancaire. Ouais.

Au moins un client a choisi de fermer le compte d’épargne Apple en raison de ces contretemps :

Kevin Smyth du Minnesota a tenté de transférer 10 000 $ de son compte Apple à la US Bank le 16 mai. Il avait besoin de cet argent pour payer la rénovation de son sous-sol. Goldman lui a dit de contacter US Bank, a déclaré Smyth. La US Bank lui a dit qu’elle n’avait vu aucun signe d’une transaction entrante, a-t-il dit.

Smyth a déclaré que Goldman lui avait finalement dit que son compte faisait l’objet d’un test de sécurité. Smyth a tweeté au PDG d’Apple, Tim Cook, le 25 mai. il a écrit.

Goldman a dit plus tard à Smyth qu’il devrait transférer les 10 000 $ à American Express, où se trouvait l’argent.

Smyth est allé plus loin. Il a vidé son compte Apple, transférant tous les 200 000 $ à Amex. L’argent est arrivé rapidement.