Realtek dévoile des solutions de mise en réseau de nouvelle génération, notamment des contrôleurs Wi-Fi 7 et 5GbE basse consommation

Quelque chose à espérer: au Computex 2023, Realtek a présenté une multitude de nouveaux contrôleurs qui se retrouveront dans les prochains PC, y compris une carte sans fil avec prise en charge Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 et une carte réseau 5GbE plus abordable avec un relativement faible TDP.

Vers la fin de l’année, Realtek prévoit de lancer la carte sans fil RTL8922AE, qui prendra en charge les dernières normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Il sera disponible en deux déclinaisons – une carte d’extension M.2 2230 pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables et un module de soudure 1620 pour les applications plus restreintes en espace.

La prochaine carte sans fil de Realtek prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, les deux dernières ayant une vitesse PHY maximale de 2 880 Mbps. Le module ne prend en charge que des largeurs de canal jusqu’à 160 MHz (la moitié de ce dont la norme est capable), probablement en raison des économies de coûts. Pourtant, il a réussi à atteindre un débit impressionnant de 1 948 Mbps lors de la démonstration de la société au salon.

Il convient de noter que l’IEEE prévoit de publier la caractéristique Wi-Fi 7 (802.11be) finalisée l’année prochaine. Cela indique que la solution de Realtek est basée sur des projets de normes antérieurs et peut ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités des produits certifiés Wi-Fi 7 qui sortiront plus tard.

Realtek a également présenté quelques-uns de ses prochains contrôleurs 5GbE au Computex. Parmi eux se trouve le RTL8126-CG, une carte réseau PCIe 3.0 x1 à 5GbE proposée dans un boîtier QFN56 8x8mm assez compact. La société annonce une consommation électrique inférieure à 1,5 W, ce qui indique qu’elle ne nécessitera pas de dissipateur thermique, contrairement à la plupart des solutions 10GbE.

À l’heure actuelle, la plupart des cartes mères AMD AM5 et Intel LGA 1700 sont équipées de contrôleurs 1GbE ou 2,5GbE, tandis que quelques modèles haut de gamme incluent un port 10GbE pour une hausse de prix substantielle. La nouvelle carte réseau de Realtek offrirait aux utilisateurs une solution intermédiaire plus abordable.

Realtek n’a pas mentionné quand les produits équipés de la puce RTL8126-CG commenceraient à être expédiés. Cependant, Asrock et MSI ont dévoilé des cartes mères Z790 actualisées avec prise en charge Wi-Fi 7 et ports 5GbE lors du salon. Il y a de fortes chances que ceux-ci sortent dans les prochains mois, juste avant l’actualisation de Raptor Lake d’Intel.

