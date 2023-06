Meta croit toujours au Metaverse et se relance sur les téléspectateurs : a présenté la Meta Quest 3

Meta Quest 3 sera disponible à partir de cet automne. Il devrait coûter 568,99 euros et sera le nouvel appareil milieu de gamme de Meta. Comparé à son prédécesseur, il a un design beaucoup plus fin et léger.

Intelligence artificielle. Ces deux mots martèlent le monde de la technologie depuis sept mois. Du moins depuis qu’un certain nombre de logiciels sont devenus accessibles au grand public. Deux avant tout : Midjourney et ChatGPT. Désormais, il n’y a plus d’appareil, plus de logiciel, plus de plateforme qui refuse d’utiliser la formule « intelligence artificielle » dans une présentation. Et certainement toute cette attention a contribué à occulter une tendance dont on a commencé à parler depuis au moins 2021 : le Metaverse. Maintenant, Meta, la société qui a choisi de sacrifier son propre nom au projet, a décidé de se relancer avec un nouveau visualiseur : le Meta Quest 3.

Le nouvel appareil arrivera sur le marché à l’automne 2023. Le prix de base sera de 568,99 euros pour le modèle 128 Go. Plus chanceux sont les consommateurs des États-Unis qui pourront à la place compter sur un prix de départ fixe de 499,99 dollars. Il se présente comme une évolution des modèles précédents. En plus de la réalité virtuelle, le nouveau visualiseur vous permettra également d’entrer dans ce qui est désormais considéré comme une réalité mixte : une expérience où les images projetées depuis l’écran interne fusionnent avec celles de l’extérieur, tout ce qui est à l’extérieur est enregistré par des caméras puis transmis à l’intérieur du téléspectateur.

La conception est remarquable. Comme le montrent clairement les comparaisons avec les modèles précédents, le Quest 3 sera 40 % plus fin que son prédécesseur. Contrairement à d’autres concurrents, Meta applique une stratégie de réduction de prix aux casques. À partir du 4 juin, le Quest 2 sera vendu en Italie au prix de 349,99 €. Le prix est toujours calculé dans la version 128 Go. Malgré le prix, ceux-ci sont toujours considérés comme des modèles de milieu de gamme. Le haut de gamme reste le Meta Quest Pro qui affiche un prix de départ de 1 199,99 euros.

Une relance Metaverse est-elle à venir?

En plus du nouvel appareil Meta, il existe également un autre appareil qui se prépare à entrer sur ce marché. Le 5 juin, Apple devrait présenter sa visionneuse. Les détails et les aperçus sont nombreux mais il n’y a aucune confirmation. Il y a peu de doutes, étant donné que le système d’exploitation a également été breveté : xrProOS. Cette décision est assez inédite, étant donné qu’il s’agirait du premier pas de Cupertino dans ce secteur. Le temps du métaverse est-il de retour ?

