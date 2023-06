La dernière mise à jour OTA de Polestar 2 ajoute YouTube, ainsi que des mises à niveau vers Range Assist et Apple CarPlay

Ce matin, Polestar a commencé à déployer la mise à jour logicielle P2.9 en direct pour les pilotes Polestar 2 du monde entier. La mise à jour comprend l’ajout de l’intégration YouTube, ainsi que des améliorations aux fonctions Range Assist et Apple CarPlay.

Bien que Polestar ait plusieurs modèles de véhicules électriques dans son pipeline actuel, la Polestar 2 sera son premier BEV qui a tout déclenché. Depuis ses débuts en tant que modèle 2020, la Polestar 2 a déjà vu quelques rafraîchissements et a été constamment mise à jour en direct (OTA) pour garantir aux propriétaires les dernières fonctionnalités en matière d’UX, d’efficacité de la gamme et de sécurité.

Aujourd’hui marque la quinzième mise à jour OTA de la Polestar 2 à ce jour et offre des fonctionnalités d’affichage supplémentaires ainsi que l’intégration de YouTube pour plus de divertissement pendant la charge ou le stationnement.

Les détails plus profonds de l’application Range Assist / Crédit : Polestar

Selon Polestar, la mise à jour OTA P2.9 sera déployée aujourd’hui pour les 2 propriétaires actuels et sera équipée par défaut sur les nouveaux modèles à l’avenir. La plus grande mise à jour est l’intégration de l’application YouTube sur l’écran central de l’EV. Nous sommes surpris que ce ne soit pas déjà le cas, mais mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ? Le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, l’a expliqué plus en détail :

Nous savons à quel point nos clients attendent avec impatience les mises à niveau en direct et je suis convaincu que celle-ci sera bien accueillie, avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations notables. YouTube est idéal pour se divertir pendant la charge, et notre application Range Assistant mise à jour fournit des prédictions plus précises et prend en charge un style de conduite amélioré. L’ajout d’Apple Maps à l’écran du conducteur est l’une des nombreuses mises à jour importantes d’Apple CarPlay dans la Polestar 2.

La première fonctionnalité supplémentaire de la mise à jour Polestar 2 à laquelle Ingenlath fait référence est une mise à niveau de l’application Range Assistant du constructeur automobile, qui permet désormais aux conducteurs de voir des détails plus précis sur la consommation d’énergie en temps réel (voir ci-dessus). Ils peuvent désormais surveiller les 20, 40 ou 100 milles précédents de leur trajet pour ajuster leur style de conduite et améliorer l’efficacité globale de l’autonomie.

Range Assistant bénéficie également d’un algorithme révisé pour la portée projetée de la Polestar 2, prenant désormais en compte les changements d’environnement et d’autres facteurs extérieurs qui affectent l’efficacité. Enfin, les conducteurs de Polestar 2 peuvent désormais voir leur autonomie liée au monde réel juste devant eux sur l’écran du conducteur – une mise à jour de la projection d’autonomie par défaut basée sur des données certifiées standard.

Apple Maps peut désormais être visualisé sur l’écran du conducteur lors de l’utilisation d’Apple CarPlay

Enfin et surtout, la dernière mise à jour OTA de Polestar inclut des vues étendues d’Apple CarPlay. Des informations supplémentaires sur le téléphone et les médias peuvent désormais être consultées sur l’écran d’accueil du véhicule électrique. Cela inclut les boutons « lecture/pause » et « suivant/précédent », ainsi que les détails « en cours de lecture ».

Les informations sur les appels téléphoniques seront désormais affichées sur l’écran d’accueil et l’écran du conducteur et les conducteurs peuvent gérer les appels directement à partir de leurs boutons au volant. Lors de la navigation dans Apple Maps, CarPlay peut désormais afficher l’itinéraire de navigation sur l’écran du conducteur en plus de l’écran central (voir l’image ci-dessus).

Propriétaires de Polestar 2, gardez un œil sur la mise à jour P2.9 du logiciel OTA qui arrive bientôt.

