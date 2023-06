Qualcomm cherche à s’associer à Nintendo et Sony pour sortir un appareil portable Snapdragon

Les ordinateurs de poche de jeu portables sont actuellement un sujet brûlant sur le marché des jeux sur PC. Et il va sans dire que la Nintendo Switch a été le tout premier appareil à avoir fait sa marque dans l’industrie. Par la suite, Steam Deck a fait sortir la chaleur, ce qui a introduit des tonnes de concurrents sur le marché. Eh bien, il semble que Qualcomm veuille également faire partie de l’action.

C’est du moins ce que suggère le récent rapport de Revegnus. Revegnus, un pronostiqueur connu pour s’approvisionner en informations auprès de sources crédibles, déclare que Qualcomm est en pourparlers avec « divers géants ». Et la grande partie est que ces discussions sont censées aller dans la bonne direction. Ainsi, il pourrait y avoir très bientôt un ordinateur de poche de marque Snapdragon !

Qualcomm envisage de lancer une console de jeu sous Android

Les discussions de Qualcomm avec « divers géants » semblent n’en être qu’à leurs débuts. Alex Katouzian, le SVP de la société, est actuellement en pourparlers avec Sony et Nintendo. Et d’après le rapport, le géant du SoC veut développer du hardware qui sera similaire à la concurrence actuelle.

Il convient de noter que tous les principaux ordinateurs de poche de jeu utilisent un SoC de qualité bureau. Par exemple, le Steam Deck est fourni avec un processeur AMD Zen 2 personnalisé, tandis que le récent Asus Rog Ally contient un processeur de la série AMD Z1. Désormais que Qualcomm veut proposer quelque chose de « similaire à la concurrence », il pourrait envisager de travailler avec le Snapdragon 8cx Gen 4.

Cela dit, on ne sait toujours pas comment se déroulera le partenariat potentiel avec Sony et Nintendo. Qualcomm peut demander l’aide de Nintendo concernant la conception et les fonctionnalités de l’ordinateur de poche de jeu. Quant à Sony, le géant du SoC pourrait être impatient de lancer des jeux exclusifs pour l’appareil.

Défis pour le portable de jeu Snapdragon

Sony et Nintendo se procurent leurs chipsets auprès de différents fournisseurs. Mais heureusement, Qualcomm a une tonne d’expérience dans la fabrication de SoC haut de gamme. Prenez le Snapdragon 8 Gen 2, par exemple. Il est fourni avec Adreno 740, qui est actuellement le meilleur GPU pour smartphone Android du marché. Le GPU échange même des coups avec l’Apple A16 Bionic.

Cependant, un ordinateur de poche de jeu portable nécessite beaucoup de réglages pour une bonne dissipation de la chaleur. Cela indique automatiquement que Qualcomm peut ne pas aller de l’avant avec un SoC de smartphone existant. Et s’il est possible de s’occuper de la chaleur avec un châssis plus grand, l’ordinateur de poche de jeu Snapdragon ne sera pas pertinent s’il ne peut pas rivaliser avec la concurrence actuelle.

Ainsi, à la place, Qualcomm pourrait développer un chipset dédié pour son ordinateur de poche de jeu. Et avec la récente acquisition de Nuvia, le SoC fonctionne déjà avec des cœurs Oryon personnalisés. Ces cœurs Oryon personnalisés devraient faire leurs débuts avec Snapdragon 8 Gen 4 l’année prochaine. Mais encore, le 8 Gen 4 ne sera qu’un chipset de smartphone haut de gamme.

Heureusement, Qualcomm a apporté des améliorations significatives au Snapdragon 8cx Gen 4. Ce chipset dispose d’une configuration à 12 cœurs et peut offrir des performances de premier ordre pour les ordinateurs portables. Et si Qualcomm ne finit pas par utiliser le 8cx Gen 4, il pourrait y avoir quelque chose de similaire dans son prochain ordinateur de poche de jeu.

Quoi qu’il en soit, j’espère juste que Qualcomm ne sortira pas seulement un appareil de streaming comme le PlayStation Project Q ou Razer Edge. Si tel est le cas, l’appareil de jeu portable ne méritera pas le temps des joueurs. Et surtout, ce ne sera pas une concurrence majeure sur le marché des consoles de jeu portables.

Espérons que nous aurons bientôt plus d’informations sur l’appareil. Et si nous le faisons, vous pouvez vous attendre à être mis à jour immédiatement. Alors restez à l’écoute!

