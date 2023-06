Nouvelle liste de smartphones Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour

Xiaomi, un acteur de premier plan dans l’industrie des smartphones, recueille à la fois des éloges et des tests concernant ses politiques de mise à jour. Le fabricant chinois a interrompu la prise en charge des modèles incapables d’exécuter les dernières versions dépendantes du hardware. Cette interruption est régulièrement partagée avec les utilisateurs via la liste EOS. Alors que juin 2023 marque une étape importante, la question se pose : quels modèles Xiaomi ont perdu la prise en charge des mises à jour ?

Sur le marché en évolution rapide des smartphones, où de nouveaux modèles inondent la scène chaque jour qui passe, les appareils dépourvus des capacités matérielles nécessaires pour accueillir les nouvelles versions voient leur support logiciel coupé. Bien que certaines entreprises produisent des appareils avec des fonctionnalités et des conceptions exceptionnelles, elles peuvent ne pas être favorisées en raison de leur prise en charge limitée des mises à jour.

Xiaomi se retrouve dans une position polarisante, avec à la fois des partisans et des détracteurs. En règle générale, la société fournit deux ans de support logiciel pour ses smartphones. Parallèlement, Xiaomi publie des mises à jour périodiques de sa liste officielle EOS, répertoriant les appareils qui ont atteint la fin de leur prise en charge des mises à jour.

Les appareils qui ont été ajoutés à la liste EOS de Xiaomi ne recevront plus les mises à jour MIUI, Android ou de sécurité. Cependant, la société ne ferme pas complètement la porte à ces appareils. En cas de découverte d’une vulnérabilité grave, des mises à jour seront toujours fournies, même si les appareils ne sont plus officiellement pris en charge.

Liste EOS de Xiaomi : quels modèles ont perdu la prise en charge des mises à jour en juin 2023 ?

Sans plus tarder, plongeons dans la liste complète des modèles Xiaomi qui ont atteint la fin de leur support de mise à jour :

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Édition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mon CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Ma note

Mi Remarque 2

Mi Remarque 3

Mi Note Pro

MÉLANGER

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mon A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

MiNote 10

Zoom Mi 10 Lite (CN)

Note Xiaomi 10 Lite

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A double

Redmi Note 8 (EN)

Redmi Note 8 (MONDIAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Vitesse Redmi K30 5G

POCO F1

POCO TÉLÉPHONE F1

POCO X2

Fin des mises à jour pour les smartphones

À l’approche de juin 2023, ces modèles Xiaomi ne recevront plus de mises à jour, laissant leurs utilisateurs avec les versions logicielles qu’ils possèdent actuellement. Bien que cela puisse être décevant pour certains, il convient de noter que le paysage technologique est en constante évolution, nécessitant des progrès constants dans les capacités matérielles pour prendre en charge les dernières offres logicielles.

Xiaomi, comme d’autres fabricants de smartphones, est confronté au défi de trouver un équilibre entre fournir des mises à jour logicielles et répondre aux demandes toujours croissantes des nouvelles versions logicielles. Au fur et à mesure que l’industrie progresse, les utilisateurs doivent rester informés de l’état de mise à jour de leur appareil pour prendre des décisions éclairées lorsqu’il s’agit d’acheter de nouveaux smartphones.

En conclusion, Xiaomi a pris la décision d’interrompre la prise en charge des mises à jour pour plusieurs de ses modèles de smartphones en raison de leurs limitations matérielles. Bien que cela puisse décevoir certains utilisateurs, il est important de comprendre les contraintes du progrès technologique et la nécessité d’améliorations continues du hardware. En mettant régulièrement à jour la liste EOS, Xiaomi vise à tenir les utilisateurs informés de l’état de la prise en charge de la mise à jour de leurs appareils. Alors que le marché des smartphones continue d’évoluer, il est crucial que les utilisateurs restent informés de la durée de vie du support logiciel de leurs appareils pour faire des choix éclairés dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine