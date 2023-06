Libérer la puissance du remplissage génératif dans Adobe Photoshop

Generative Fill est un fantastique outil d’intelligence artificielle intégré à Adobe Photoshop qui permet aux utilisateurs et aux concepteurs d’obtenir des fonctionnalités beaucoup plus pratiques et utiles. Cet article pratique vous guidera tout au long du processus d’activation du remplissage génératif et examinera les nombreux cas d’utilisation où il excelle. Que vous soyez un graphiste professionnel ou un débutant dans l’édition d’images, cette fonctionnalité peut amener vos idées créatives vers de nouveaux sommets.

Activation du remplissage génératif

Activez le canal bêta de Photoshop : pour accéder à cet outil, vous devez d’abord vous inscrire au programme de test bêta. Lancez le logiciel Creative Cloud sur votre appareil Windows ou Mac.

Téléchargez et installez la version bêta de Photoshop : dans le volet Applications, accédez à l’onglet « Applications bêta ». Localisez Photoshop (bêta) et cliquez sur le bouton Installer. Cela installera une version autonome de Photoshop, qui occupera plus d’espace disque.

Lancer Generative Fill : Une fois terminé, lancez Photoshop depuis Creative Cloud ou la barre d’état système. Lorsque vous ouvrez une image dans Photoshop, l’interface Generative Fill apparaît dès que vous sélectionnez une zone avec le lasso ou tout autre outil de sélection.

Utilisation du remplissage génératif

Création d’objet : sélectionnez une zone de votre image et ajoutez un texte de ce que vous souhaitez créer ou remplacer. Ce que vous créez est ajouté à un nouveau calque, qui peut être facilement supprimé si nécessaire.

Création d’arrière-plan : pour créer un nouvel arrière-plan, sélectionnez la zone d’arrière-plan et ajoutez une invite de texte. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter de nouveaux éléments ou étendre facilement la scène.

Suppression d’objet : cet outil peut supprimer un objet de votre image sans y être invité. Sélectionnez simplement l’objet et laissez l’IA faire son travail.

Améliorer votre flux de travail

Essayer différentes choses et explorer de nouvelles idées : Generative Fill vous motive à expérimenter et à créer facilement de nouvelles versions créatives. Vous pouvez l’utiliser pour essayer différents choix et apporter des modifications surprenantes à vos photos.

Suppression facile des éléments : le remplissage génératif surpasse le remplissage sensible au contenu lorsqu’il s’agit de supprimer les parties indésirables de vos photos. Pour utiliser cette fonctionnalité puissante, laissez le champ de saisie vide ou saisissez une suggestion telle que « supprimer ».

Améliorer le ciel : cet outil permet de transformer facilement le ciel en photos de paysage. Marquez la zone du ciel que vous souhaitez modifier et le programme vous proposera une variété d’options. Évitez de peindre sur quoi que ce soit plus haut que l’horizon.

Conversion du rapport d’aspect de l’image : le remplissage génératif fait passer la conversion du rapport d’aspect au niveau supérieur. Au lieu de simplement développer les informations actuelles, il ajoute un nouveau contenu pertinent au cadre développé. Cette fonctionnalité facilite la conversion de photos de portrait en paysage.

Aspects éthiques

Transparence et informations d’identification de contenu : Adobe fournit des informations d’identification de contenu pour résoudre les problèmes éthiques liés au changement d’image dans Generative Fill. Ces informations d’identification assurent la transparence et font la distinction entre les objets réels et créés dans la scène.

Création de nouvelles photos : le remplissage génératif peut être utilisé pour créer de toutes nouvelles photos à partir de zéro, en plus de modifier les images existantes. Commencez avec un canevas vide et remplissez-le de texte à l’aide de la méthode Remplissage génératif.

Conclure

Le remplissage génératif de Photoshop change la donne dans l’édition d’images, offrant aux utilisateurs professionnels et aux nouveaux utilisateurs des fonctionnalités pour rendre l’édition de photos plus amusante. Vous pouvez découvrir les possibilités de Generative Fill et améliorer vos compétences en retouche d’image en suivant les instructions de cet article. Cet incroyable outil d’intelligence artificielle vous permet d’explorer et de créer de jolis graphismes.

