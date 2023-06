Le lancement de No Man’s Sky Mac renforce les attentes du support de Reality Pro

Le fondateur de Hello Games a tweeté cette semaine deux emoji Apple, interprétés comme potentiellement taquinant deux annonces à venir. Une application No Man’s Sky Mac a été promise lors de la WWDC de l’année dernière et a été lancée aujourd’hui. Cela représente un emoji Apple.

On suppose généralement que le second concerne l’atterrissage de No Man’s Sky sur le prochain casque Reality Pro…

Lancement de No Man’s Sky Mac

Cela avait été initialement promis pour la fin de 2022. La société n’a pas respecté cette échéance, mais The Verge rapporte que la version Mac du jeu de science-fiction populaire est lancée aujourd’hui.

No Man’s Sky débarque sur Mac à partir d’aujourd’hui. Hello Games a annoncé que l’aventure spatiale est désormais disponible pour les utilisateurs de Mac sur Steam (elle sera gratuite si vous possédez déjà la version PC), tandis que le jeu arrivera « sous peu » sur le Mac App Store. Le studio indique que le jeu sera « disponible sur n’importe quel Mac avec du silicium Apple » et sera également jouable sur « des Mac Intel avec un processeur Core i5 ».

Hello Games dit que les utilisateurs de Mac peuvent explorer et construire, seuls ou avec d’autres.

EXPLOREZ dans un univers infini. Soyez le premier à atterrir sur de belles planètes inconnues grouillant de vie. Survivez à des environnements dangereux, où des civilisations extraterrestres cherchent leur fortune et des hors-la-loi la prennent par la force. CONSTRUISEZ n’importe où, sur n’importe quelle planète. Faites équipe pour construire n’importe quoi, des petits avant-postes aux complexes colonies multi-planètes. Cultivez des ressources, embauchez des aides ou construisez une base mobile dans votre cargo. MULTIJOUEUR : explorez, construisez et survivez ensemble. Découvrez jusqu’à 32 joueurs multijoueurs lorsque vous invoquez le centre social, l’anomalie spatiale, de n’importe où dans l’univers. Formez un groupe, partez en mission inter-galactique ensemble ou visitez les bases les uns des autres.

Prise en charge de Reality Pro prévue

No Man’s Sky est déjà disponible sous forme VR sur les plates-formes PlayStation et PC, donc à ce stade, il serait surprenant qu’il n’arrive pas également sur le casque Reality Pro d’Apple.

Après le lancement du Mac d’aujourd’hui, ce deuxième emoji d’Apple soutient également fortement une annonce lundi, beaucoup soupçonnant que No Man Sky sera l’une des démos clés lors de la présentation de Reality Pro.

Compte tenu de l’intérêt apparemment modeste d’Apple pour les jeux au-delà d’iOS, certains se sont demandé à quel point Reality Pro se concentrerait sur les jeux. Apple avec No Man’s Sky pourrait rassurer les joueurs sur le fait que la société le considère au moins comme une partie importante du mélange.

