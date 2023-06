Pourquoi les utilisateurs passent d’Android à iOS ? Voici la réponse

Dans le monde des systèmes d’exploitation mobiles, il n’y a que deux acteurs majeurs : Android et iOS. Windows Phone n’est plus un concurrent, et d’autres solutions sont réservées aux utilisateurs férus de technologie, inconnus du grand public. Au fil du temps, Android et iOS ont gagné des fans fidèles, les utilisateurs appréciant le logiciel intégré dans leurs appareils. Cependant, de nombreux utilisateurs ne connaissent pas grand-chose au fonctionnement interne de leurs smartphones et constituent la majorité des utilisateurs.

Une étude récente a analysé la tendance croissante des utilisateurs à migrer d’Android vers iOS. Alors que les utilisateurs fidèles ont tendance à s’en tenir à leur système d’exploitation préféré, certains utilisateurs passent à iOS. La perte d’utilisateurs d’Android vers iOS est un phénomène réel et constant, et dans cet article, nous explorerons les raisons de cette migration.

Avant d’approfondir les raisons pour lesquelles les utilisateurs passent d’Android à iOS, il est important de noter que l’étude à laquelle nous ferons référence a été menée par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) sur le marché américain. Le marché américain a son propre ensemble unique de facteurs et de dynamiques qui diffèrent des autres marchés, comme la pratique consistant à acheter des smartphones auprès d’opérateurs de télécommunications. Cette pratique représente un avantage pour iOS, car leurs appareils peuvent être achetés à des prix plus compétitifs en raison de cette dynamique.

Comprendre la migration : pourquoi les utilisateurs choisissent iOS plutôt qu’Android

Les résultats de l’étude peuvent surprendre certains. Bien que nous, en tant qu’utilisateurs avertis, connaissions peut-être les raisons pour lesquelles nous passerions d’un système d’exploitation à un autre, l’histoire est différente pour les utilisateurs ordinaires. La « dynamique sociale » liée à l’utilisation des smartphones aux États-Unis est également différente des autres marchés. Par exemple, les iPhones sont beaucoup plus répandus aux États-Unis, ce qui ne fait qu’accentuer les différences entre les applications exclusives des deux systèmes, notamment iMessage et FaceTime. Beaucoup pensent que cette dynamique est l’une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs abandonnent Android.

Selon l’étude, la motivation liée aux caractéristiques offertes par l’écosystème du système d’exploitation ne représente que 6 % du total, suivie du coût du nouvel appareil à 15 %, des nouvelles fonctions offertes à 26 %, et des principales la motivation étant des problèmes avec leur ancien appareil Android à 53 %.

Les différentes raisons de passer d’Android à iOS :

Problèmes antérieurs avec le téléphone : l’ancien téléphone ne fonctionnait pas correctement car il était obsolète, nécessitait des réparations ou présentait un défaut affectant l’expérience de l’utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités du téléphone : les utilisateurs voulaient plus de façons différentes d’utiliser leur smartphone, comme un meilleur appareil photo, des options d’accessoires améliorées ou une interface utilisateur plus intuitive.

Coût : ils peuvent dépenser moins pour un nouvel iPhone que pour un smartphone Android comparable.

Connexion communautaire : nécessite un smartphone qui s’intègre avec la famille et les amis, notamment en utilisant iMessage et FaceTime sur iOS.

Il est important de noter que cette étude n’est pas représentative de la situation mondiale. Android perd toujours des utilisateurs au profit de la concurrence, et des analyses comme celles-ci pourraient aider Google et divers fabricants de smartphones Android à comprendre où et comment s’améliorer. Une analyse similaire devrait être faite pour tous les marchés sur lesquels Apple gagne des parts d’utilisateurs. Bien qu’il soit peu probable qu’Android suive le chemin de Windows Phone, mieux vaut prévenir que guérir. Grâce aux informations tirées de cette étude, Android peut s’améliorer pour empêcher les utilisateurs d’abandonner leurs produits au profit de l’iOS d’Apple, du moins sur le marché américain.

Dans l’ensemble, alors qu’Android et iOS ont leurs fans fidèles, de nombreux utilisateurs passent d’Android à iOS pour diverses raisons. Comprendre ces raisons est crucial pour qu’Android améliore et conserve sa base d’utilisateurs. En fin de compte, une saine concurrence entre les systèmes d’exploitation profite au consommateur, ce qui conduit à de meilleurs produits et fonctionnalités.

