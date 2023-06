Apple a signé un accord pour indemniser les utilisateurs qui ont acheté ces MacBook

L’accord vaut au total 50 millions de dollars. Elle touche tous les clients qui ont acheté un MacBook de 2015 à 2019 et ont dû engager des dépenses pour réparer son clavier. Les modèles concernés par l’accord sont ceux équipés du Butterfly Keyboard.

Au total, le deal signé par Apple vaut 50 millions de dollars. Selon le tribunal fédéral californien qui a traité l’affaire, ce chiffre est suffisant pour indemniser les personnes ayant acheté un ordinateur portable Apple entre 2015 et 2019 et ayant eu des problèmes avec le clavier. Ces dernières années, en effet, la société dirigée par Tim Cook avait choisi d’introduire un nouveau type de clavier appelé Butterfly Keyboard. L’accord concerne environ 86 000 utilisateurs d’Apple.

Les défauts de ces claviers sont connus. Quelques miettes ou une anodine accumulation de poussière ont suffi à bloquer certaines touches et ainsi obliger les utilisateurs à ramener l’appareil en réparation. En 2017 sur The Outline Casey Johnston avait publié un article devenu assez célèbre intitulé « Le nouveau clavier MacBook ruine ma vie ». L’huile marinée, si possible, était encore plus explicative « Ça marche vraiment mal ».

Le remboursement auquel les utilisateurs ont droit

Grâce à l’accord signé par Apple, les utilisateurs qui ont acheté un ordinateur portable produit par l’entreprise de 2015 à 2019 bénéficieront d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 395 $. Après 2019, le problème ne se pose plus, car la société est passée du clavier Butterfly à la conception de clé connue sous le nom de Scissor Switch. Pour obtenir le remboursement, les utilisateurs doivent non seulement avoir acheté un MacBook parmi les modèles concernés par l’accord mais doivent également démontrer qu’ils ont engagé des dépenses pour la réparation de leurs claviers. Pour recueillir toutes les réclamations et demandes d’indemnisation, le cabinet d’avocats chargé de l’accord avait également ouvert une plateforme web pour toutes les personnes intéressées par le remboursement : keyboardsettlement.com.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :