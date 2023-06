Le marché américain des PC s’est effondré, mais un rebond est attendu plus tard cette année

En un mot : le marché américain des PC a atteint un creux au premier trimestre de l’année, les livraisons ayant chuté de 28 % à 14 millions d’unités. Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. La société d’analyse Canalys estime que l’industrie commencera à se redresser plus tard en 2023.

Les États-Unis ont enregistré plus de 25 millions d’expéditions de PC au deuxième trimestre de 2021, les commandes à domicile ayant fait grimper la demande. Ce chiffre a lentement diminué depuis lors, atteignant un point bas de 14 millions au premier trimestre 2023.

En décomposant ce chiffre, les expéditions d’ordinateurs de bureau ont diminué de 28 % à 2,7 millions, tandis que les ordinateurs portables ont connu une baisse encore plus importante, en baisse de 31 % à 11,4 millions.

Tous les cinq principaux fournisseurs de PC ont connu une croissance négative au premier trimestre 2023. HP, deuxième, s’en est le mieux tiré avec une baisse de 13,2 %. Dell est resté en tête malgré une baisse de 26,2 % des livraisons.

Le seul domaine qui a légèrement mieux performé – car ses livraisons n’ont pas autant baissé – est celui des tablettes, qui n’a chuté que de 7 % à 10,8 millions. Comme d’habitude, c’est la gamme iPad d’Apple qui a stimulé les ventes. Les 5,4 millions d’expéditions d’ardoises d’Apple au cours du trimestre ont représenté une augmentation de 20,5 % en glissement annuel par rapport aux 4,4 millions d’unités expédiées un an plus tôt.

Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys, cite une confluence de facteurs pour le creux du marché au premier trimestre : la baisse saisonnière attendue après les vacances, la chaîne finalisant la correction des stocks, les entreprises essayant d’économiser de l’argent en prolongeant le cycle de vie de leurs PC, et, le plus influent de tous, l’économie chancelante.

Mais tout n’est pas sombre. Canalys s’attend à ce que le marché se redresse enfin dans un proche avenir. Les expéditions de PC aux États-Unis devraient augmenter de 6 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, tandis que les expéditions sur l’ensemble de l’année 2024 devraient être supérieures de 13 % à celles de 2023.

Dutt a déclaré que l’inflation passant en dessous de 5% au début de 2023 et les signaux indiquant que la politique monétaire ne se resserrerait pas davantage étaient des signes positifs pour l’industrie. Il pense que la demande commerciale et commerciale pour les PC reviendra dans la seconde moitié de l’année. Il y aura également un coup de pouce pour les Chromebooks pendant la rentrée scolaire. De plus, les entreprises qui abandonnent Windows 10 encourageront davantage d’entreprises à actualiser leurs appareils.

Les expéditions de PC au premier trimestre reflètent le marché des GPU, qui a chuté de 43 % en glissement annuel à 54,8 millions d’unités. Cependant, une légère reprise est également attendue au second semestre et au début de 2024 pour l’industrie des solutions graphiques.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :