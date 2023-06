L’intelligence artificielle révèle tout le fond de la Joconde mais personne n’aime le résultat

De nombreux commentaires négatifs ont été publiés sur Twitter concernant l’expérience Photoshop AI. En réalité cependant, le problème est ailleurs, le nouvel outil ne veut pas se substituer aux artistes mais pourrait se substituer aux créatifs qui utilisent l’art à des fins commerciales.

C’est l’éternel problème des classiques. Personne ne doit les toucher. Ils doivent rester inchangés dans leurs vitrines. Pour cette raison, sur les réseaux sociaux, les internautes pointent du doigt l’intelligence artificielle de Photoshop qui a agrandi le fond de la Joconde. Pourtant, personne n’a « touché » le tableau de Léonard de Vinci. L’original est accroché dans la salle 711 du Louvre. Tout le reste est un jeu et les vrais problèmes sont ailleurs. Qu’est-ce donc, le vrai bruit pouvait être fait lorsque Marcel Duchamp dessinait une moustache sur le tableau, il y avait l’intention de recréer une œuvre d’art. Mais s’indigner des expérimentations web qui utilisent la Joconde comme cobaye pour tester la nouvelle intelligence artificielle de Photoshop est peut-être excessif. Les gobelets souvenirs qui déforment le visage de Monnalisa sur la surface incurvée sont pires.

Comme nous l’avons dit, le problème est un autre, et il est toujours bon de ne pas gaspiller son énergie sur les médias sociaux moralismes qui ne font finalement que brouiller les cartes. La peinture agrandie n’est qu’un témoignage de ce que Photoshop pourrait faire dans un avenir proche. Cet outil (pas l’intelligence artificielle en général mais la fonctionnalité de peinture) est particulièrement dangereux pour les créatifs qui utilisent l’art à des fins commerciales. Pensez aux photographes de produits, aux graphistes, aux créateurs d’images. En revanche, il suffit de 20 euros et aucune compétence technique pour remplacer un fond, agrandir une image ou ajouter un détail.

La Joconde n’est pas un fond comme les autres

Un utilisateur a écrit sur Twitter : « Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le reste de Mona Lisa ? J’ai demandé à Adobe Firefly de m’aider à remplir l’arrière-plan avec la puissance de l’IA. Voici à quoi ressemblent les arrière-plans des peintures les plus célèbres au monde avec l’IA », a-t-il écrit. Il a posté le résultat. avec le style de Da Vinci. Et l’arrière-plan de la Joconde est loin d’être hors de propos. L’impression d’infini donné par la peinture n’est pas un hasard.Pour la première fois, en effet, l’air est peint (grâce aux nombreuses études de l’artiste sur l’atmosphère).

Pour les peintres du XVe siècle, la perspective était surtout mathématique, une fois qu’un point était fixé, le fond se construisait sur des directives convergentes. Léonard va plus loin et restitue le sens de la distance en dessinant la consistance de l’air, ainsi les rochers au loin s’éclaircissent jusqu’à se confondre avec le ciel. L’IA conserve ce trait avec sa fonctionnalité de peinture. Et cela réussit grâce au modèle Adobe Firefly, formé sur des millions d’œuvres d’art de Stock Photo Catalog. Firefly utilise les données ingérées pour synthétiser des continuations plausibles de l’œuvre d’art originale. En réalité, cependant, ce qui était considéré par les analystes du tableau comme la balustrade d’un porche, a été transformé par l’IA en une sorte de chemin derrière la Joconde.

L’utilisateur a également publié d’autres œuvres d’art élargies par la fonction de peinture, telles que la nuit étoilée de Van Gogh, les noctambules d’Edward Hopper, une partie du jardin du triptyque terrestre terrestre de Hieronymus Bosch, le portrait Arnolfini de Jan van Eyck ou la naissance de Vénus de Botticelli.

Commentaires outrés des utilisateurs

Les commentaires n’étaient pas enthousiastes. Un utilisateur a écrit : « Le reste de l’arrière-plan n’est pas important pour l’image, c’est pourquoi l’artiste a choisi de ne pas l’inclure. » Un autre : « Il n’y a pas de ‘reste de la Joconde’. La Joconde n’existe que dans les limites dans lesquelles l’artiste l’a créée ». Nous sommes tous d’accord, comme nous l’avons déjà dit, la Joconde est conservée intacte au Louvre, ce n’est qu’une expérience pour tester l’intelligence artificielle. Un autre a écrit en plaisantant: « Enfin, l’IA a révélé la vérité que l’histoire nous a cachée. La Joconde n’avait pas de jambes », faisant allusion au fond de l’image, assombri, qui ne laisse pas entrevoir les jambes de la Joconde.

Encore un autre : « Les souffleurs IA ne sont pas des artistes et leurs images de coquillages générées par IA ne devraient pas être louées par la communauté artistique. Est-ce que quelqu’un au musée comprend comment les images IA sont créées ? Comment l’IA apprend-elle à les créer ? Les images d’IA sont du plagiat, comment pouvez-vous sciemment participer à cela ? Tout cela est tellement décevant. »

Ron Chengmembre du conseil d’administration du Yale Visual Arts Collective, a plutôt déclaré au Yale Daily News : « Tout cet art est pris sans le consentement de ces artistes et les lois existantes ne les protègent pas vraiment. Je pense qu’il y a suffisamment d’artistes là-bas où ils ne devraient pas vraiment avoir besoin de faire faire ça à l’IA », et soulève ici un autre dilemme celui de droits d’auteur. Cependant, un problème beaucoup plus pressant pour les générateurs d’art comme Midjourney qui créent des œuvres inspirées et même copiées d’artistes existants à partir de rien, pas si pertinentes pour la fonction de peinture qui se limite à agrandir une image existante. Comme nous l’avons déjà dit, cela peut être un problème pour les créatifs qui travaillent avec des logiciels pour éditer ou corriger des images.

Les expériences d’IA de Photoshop

Plusieurs utilisateurs ont testé le nouvel outil. Nous avons essayé d’élargir certaines photographies historiques, de la fille afghane de Steve McCurry au soldat qui tombe de Robert Capa, au milieu il y a aussi le contexte historique de Windows, l’alunissage et Bernie Sanders, nous les avons chargés sur Photoshop et testé sa nouvelle fonctionnalité. Il a suffi de regarder quelques vidéos sur TikTok et, en une matinée, nous avons compris comment éliminer les dernières barrières qui séparent l’authentique du faux.

Il y a aussi ceux qui ont essayé d’agrandir les couvertures d’albums emblématiques comme Nevermind et ceux qui ont plutôt conçu le fond derrière les mèmes les plus célèbres du web avec l’intelligence artificielle. À l’aide de Generative Fill, un utilisateur a téléchargé des mèmes tels que « petit ami distrait » et » Cache la douleur Harold ‘ comme test dans Photoshop. « Coins de mèmes invisibles. Voici à quoi ressemblaient les mèmes célèbres derrière la caméra », a-t-elle écrit.

