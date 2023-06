Xiaomi Mix Flip ? un mystérieux smartphone apparaît

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, a récemment annoncé qu’il travaillait sur un nouveau smartphone. Il provoque tout un émoi dans le monde des téléphones mobiles. Selon l’initié fiable de Digital Chat Station, ce mystérieux appareil n’a pas de prédécesseur dans la gamme de combinés haut de gamme de la société.

Xiaomi Mix Flip : le mystérieux nouveau smartphone de Xiaomi

Bien que le numéro de modèle de ce nouveau téléphone soit « N7 », ce qui ne révèle pas grand-chose sur l’appareil, il s’agit d’une nouveauté dans la gamme Xiaomi, qui se compose généralement de trois modèles – N1, N2 et N3. Le leaker bien connu a suggéré que ce nouvel appareil pourrait s’appeler « Xiaomi Mix Flip ». Et pourrait suivre les normes du Motorola Razr et du Galaxy Z Flip.

Xiaomi a toujours misé sur le Mix Fold, et l’entreprise est relativement « en retard » sur le segment des téléphones à clapet. Il a déjà des solutions de Samsung, Motorola, OPPO et vivo. Cependant, comme à son habitude, Xiaomi ne fait aucun commentaire sur ces rumeurs de marché. Et il est important de les considérer comme juste une autre spéculation.

Dans d’autres nouvelles, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la société pourrait avancer la date de sortie du Xiaomi 14 Ultra pour concurrencer le Galaxy S24 Ultra. Il s’agit d’une décision importante de Xiaomi pour conquérir la part de marché de Samsung. C’est actuellement la première marque de smartphones au monde.

Avec ces développements, il reste à voir comment Xiaomi agira sur le marché très concurrentiel des téléphones intelligents. Et si le nouveau téléphone de la marque saura se démarquer parmi les nombreux appareils déjà disponibles. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles officielles de Xiaomi concernant la date de sortie ou les caractéristiques du N7 ou du Xiaomi 14 Ultra. Cependant, le marché attend avec impatience que Xiaomi fasse une annonce et fasse bouger les choses dans le monde des smartphones.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine