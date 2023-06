MSI présente les nouveaux ordinateurs portables Prestige 16 équipés de puces Meteor Lake au Computex 2023

Qu’est-ce qui vient de se passer? MSI a présenté plusieurs nouveaux ordinateurs portables cette semaine au Computex 2023 à Taipei, Taïwan, notamment les Prestige 16 Evo et Prestige 16 Studio équipés de processeurs Intel Meteor Lake. Aucun des deux produits n’a encore été officiellement lancé, mais la société a proposé un calendrier provisoire pour savoir quand ils pourraient être disponibles à l’achat.

Parallèlement à la nouvelle série Prestige 16, MSI a également dévoilé l’ordinateur portable OLED Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport édition lors du salon en cours dans le cadre d’un partenariat entre la société technologique taïwanaise et le constructeur automobile de luxe allemand.

La série Prestige 16 actuelle qui a été annoncée au CES 2023 à Las Vegas est livrée avec des processeurs Raptor Lake, tandis que la Prestige 16 rafraîchie bascule une puce Meteor Lake non identifiée avec 22 threads. Bien que MSI n’ait pas révélé l’identité du processeur, il s’agit très probablement du processeur qu’Intel a présenté dans son propre pavillon Computex plus tôt cette semaine.

La puce présentée par Intel est livrée avec 16 cœurs, dont 6 cœurs de performance hyper-threadés et 8 cœurs efficaces à un seul thread dans une puce CPU, et 2 autres cœurs efficaces sur un SoC pour une configuration 6+8+2. Il aurait une fréquence de base de 3,1 GHz et dispose de 1,6 Mo de cache L1, 18 Mo de L2 et 24 Mo de L3.

Nonobstant les caractéristiques du processeur, la Prestige 16 est une machine impressionnante à tous points de vue. Il est construit avec un alliage magnésium-aluminium, ce qui le rend assez léger et portable avec un poids de 3,3 livres. L’appareil dispose d’un écran de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, mais le taux de rafraîchissement reste flou pour l’instant. Le panneau est certifié pour un espace colorimétrique DCI-P3 à 100 %, ce qui devrait le rendre attrayant pour les créateurs et les éditeurs vidéo.

Comme déjà mentionné, la gamme Prestige 16 est proposée en deux déclinaisons. Le « Evo » est expédié avec la certification Intel Evo et utilise des iGPU (graphiques intégrés) Intel Iris Xe. La série « Studio » représente les offres les plus haut de gamme avec le GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 4060 de NVIDIA et les drivers validés par Studio.

MSI affirme que les ordinateurs portables offriront jusqu’à 24 heures d’autonomie totale de la batterie, bien que cela soit probablement beaucoup plus faible dans le monde réel. Ils prennent en charge la charge USB PD 3.1 jusqu’à 140 W, tandis que les options de connectivité incluent 1 port HDMI, 2 ports USB Type-C et 1 port USB Type-A. Il y a aussi un lecteur de carte SD intégré, un port Ethernet et un lecteur d’empreintes digitales fusionné avec le bouton d’alimentation.

La gamme Prestige 16 devrait être lancée au quatrième trimestre de cette année après l’annonce d’Intel sur Meteor Lake cet été. Les prix sont encore secrets, mais ne soyez pas surpris s’il y a une légère hausse car la nouvelle ligne apporte des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur.

