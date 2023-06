Découvrez cet appareil photo Raspberry Pi qui prend des photos avec l’IA au lieu de l’objectif

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à une caméra Raspberry Pi ? Un Pi connecté à la caméra Global Shutter, à la caméra HQ ou au module de caméra 3, n’est-ce pas ? Vous pourriez même penser à la caméra de création Otto a GIF, qui remonte à 2015. Eh bien, le dernier projet est très différent de ce que vous auriez pu voir dans le passé.

Créé par Bjørn Karmann, le projet de caméra Raspberry Pi n’est fourni avec aucun objectif. En fait, le créateur ne l’appelle même pas un appareil photo. Au lieu de cela, il passe par Paragraphica. Pourquoi porte-t-il un nom non conventionnel? Il utilise l’IA pour générer une image !

Bjørn Karmann crée une caméra Raspberry Pi qui n’est pas vraiment une caméra

À première vue, le projet de Bjørn Karmann ne semblera rien de plus qu’un appareil photo classique. Mais au lieu d’un objectif, la caméra Raspberry Pi a un énorme couvercle, qui ressemble au nez d’une taupe à nez étoilé. Pour le viseur, Bjørn Karmann a utilisé un écran sur lequel vous pouvez ajuster les paramètres pour obtenir l’image générée par l’IA.

L’appareil photo est également fourni avec une série de cadrans, que vous pouvez régler les paramètres traditionnels de l’appareil photo. Par exemple, avec les cadrans de cette caméra Raspberry Pi, vous pouvez régler le grain du film de l’image. Ils vous permettent également de régler la netteté de l’image générée par l’IA.

Mais la magie ne se produit que lorsque vous appuyez sur le bouton de capture. Ce bouton déclenche le programme AI et lui fait générer une photographie en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés.

Comment fonctionne l’IA de la caméra

Les données utilisées par cette caméra Raspberry Pi proviennent de diverses API ouvertes. Cela inclut des informations telles que l’emplacement, l’heure, la date et les points de repère à proximité. La Paragraphica utilise toutes ces informations pour traiter la photo finale. Et comme vous l’avez peut-être deviné, il s’appuie sur une IA texte-image pour l’image.

Désormais, l’image finalisée que cet appareil photo Raspberry Pi offre diffère de ce que vous obtiendriez d’un appareil photo ordinaire. La Paragraphica n’inclura aucun sujet qui pourrait être juste devant vous. Au lieu de cela, l’image finale contiendra les informations spécifiquement fournies dans l’invite.

En d’autres termes, cette caméra Raspberry Pi n’est pas une alternative à une caméra traditionnelle. Après tout, il n’a pas d’objectif pour capturer la scène en temps réel. Au lieu de cela, il s’agit plutôt d’obtenir des images générées par l’IA de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Comme le dit Bjørn Karmann, « l’appareil photo offre une (nouvelle) façon de découvrir le monde qui nous entoure, qui ne se limite pas à la seule perception visuelle ».

Ce qui alimente la Paragraphica

Pour alimenter le projet, Bjørn Karmann a utilisé un Raspberry Pi 4. Il a créé une coque personnalisée imprimée en 3D pour loger les composants à l’intérieur. Paragraphica utilise un écran tactile pour le viseur qui permet à l’utilisateur de personnaliser la saisie. Et pour obtenir des données de localisation, ce projet contient un module GPS.

En ce qui concerne le logiciel, cette caméra Raspberry Pi fonctionne sur un code écrit par Karmann. Selon lui, le logiciel utilise l’API Stable Diffusion et Python pour créer l’image finale. Tout fonctionne ensemble via Noodl, qui est un outil visuel que les développeurs utilisent pour créer des applications Web.

Vous trouverez le schéma détaillé du projet et une ventilation du processus sur le site officiel de Karmann. Et si vous souhaitez créer quelque chose de similaire avec un Raspberry Pi, Karmann a un article de blog dédié que vous pouvez consulter. Alternativement, vous pouvez tester le logiciel par vous-même dans un navigateur via son site Web. Oui, vous n’avez besoin d’aucun hardware pour goûter à cette toute nouvelle expérience.

