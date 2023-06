Asus Rog Ally est désormais 20% plus rapide avec la dernière mise à jour du firmware

Le lancement d’Asus Rog Ally a créé un buzz sur le marché des ordinateurs portables de jeu. Avec un SoC très puissant et un excellent hardware, l’ordinateur de poche de jeu d’Asus est devenu une menace majeure pour Steam Deck et d’autres concurrents.

Cependant, l’Asus Rog Ally n’a pas tout à fait fonctionné comme prévu au lancement. Dave2D a été le premier à identifier ce problème. Dans son test détaillé, Dave2D a souligné que l’ordinateur de poche de jeu d’Asus ne pouvait pas rivaliser avec le Steam Deck à des TDP inférieurs. Cependant, la dernière mise à jour du firmware a considérablement changé les choses.

La dernière mise à jour du firmware fait d’Asus Rog Ally un gagnant incontesté contre Steam Deck

Avant d’entrer dans les détails, vous devez noter que Steam Deck est fourni avec l’APU AMD Van Gogh. Il comporte quatre cœurs et fonctionne sur l’architecture Zen2. En comparaison, l’Asus Rog Ally arbore un APU Ryzen Z1. Il a le double de cœurs de processeur et plus de puissance GPU. Donc, techniquement parlant, Steam Deck est à des lieues derrière.

Cependant, comme nous l’avons constaté dans l’test de Dave2D, le Steam Deck était à égalité avec l’Asus Rog Ally dans certains cas. Parfois, le Steam Deck a même mieux performé que l’Asus portable. Compte tenu du fait qu’Ally a plus de puissance, il était surprenant de voir de tels chiffres de performance.

Mais Asus a été assez rapide pour résoudre le problème. Il a publié une toute nouvelle mise à jour du firmware pour l’ordinateur de poche Rog Ally. Ce firmware est compatible avec les drivers GPU les plus récents et prend rapidement en charge les performances TDP inférieures. Pour être exact, la mise à jour du firmware augmente les performances jusqu’à 20% dans certains cas.

Selon Dave2D, avec la dernière mise à jour du firmware, l’Asus Rog Ally peut désormais facilement rivaliser avec l’AYANEO 2S. Cela vient avec un APU Ryzen 7 7849U Phoenix, qui est assez équivalent au chipset de l’Ally. En fait, l’Ally est meilleur que l’AYANEO 2S dans certains titres de jeu maintenant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine