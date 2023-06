L’écran iPad Air & Thunderbolt original d’Apple est désormais un produit obsolète

Apple a récemment ajouté l’iPad Air d’origine et l’écran Thunderbolt à sa liste de produits obsolètes. Cela indique que ces appareils ne sont plus éligibles pour les réparations ou autres services matériels dans les Apple Stores ou les fournisseurs de services agréés Apple.

Affichage Thunderbolt

L’écran Thunderbolt a été introduit en 2011 et était le dernier moniteur de marque Apple jusqu’au lancement du Pro Display XDR en 2019. Il comportait un écran de 27 pouces avec une résolution de 1440p, une caméra 720p, trois ports USB 2.0, un port FireWire 800, un Port Gigabit Ethernet et un port Thunderbolt. L’écran était au prix de 999 $ aux États-Unis et a été abandonné en 2016. Cela a entraîné des années sans écran externe de marque Apple. Son successeur moderne est le Studio Display, sorti aux côtés du Mac Studio l’année dernière.

iPad Air d’origine

L’iPad Air d’origine a été lancé en 2013 et était équipé d’un écran de 9,7 pouces et d’une puce A7. Il a été annoncé comme étant 20 % plus fin et 28 % plus léger que l’iPad de quatrième génération. L’appareil a également été le premier iPad à arborer la marque « Air ». Cela a depuis été utilisé pour les modèles d’iPad suivants. L’iPad Air d’origine a été abandonné en 2016.

Produits obsolètes

Apple classe un produit comme obsolète une fois que plus de sept ans se sont écoulés depuis que l’entreprise a cessé de le distribuer à la vente. Apple interrompt tous les services matériels pour les produits obsolètes et les fournisseurs de services ne peuvent pas commander de versions pour les produits obsolètes. L’écran Thunderbolt et l’iPad Air d’origine ont été abandonnés en 2016. C’est pourquoi ils sont désormais considérés comme obsolètes.

Conclusion

L’iPad Air d’origine et l’écran Thunderbolt étaient tous deux des produits importants dans l’histoire d’Apple. L’iPad Air est le premier iPad à arborer la marque « Air » que la société utilise pour les nouveaux produits. Le Thunderbolt Display est le dernier moniteur de la marque Apple jusqu’à ce que le Pro Display XDR arrive sur le marché en 2019. Bien que ces appareils soient désormais obsolètes, ils occuperont toujours une place spéciale dans le cœur des fans d’Apple.

