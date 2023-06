Apple envoie la deuxième version bêta de watchOS 9.6 aux développeurs

Apple a publié la deuxième version bêta de watchOS 9.6 pour les testeurs. La version bêta incrémentielle arrive deux semaines après la sortie initiale et un jour après la sortie de watchOS 9.5.1. Il devient officiel avec la deuxième version bêta d’iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6 et macOS 16.5. Alors que watchOS 9.6 sera une mise à niveau incrémentielle mineure pour l’Apple Watch, les utilisateurs peuvent toujours s’attendre à un certain nombre d’améliorations avec le nouveau logiciel.

Apple pousse la nouvelle mise à niveau de watchOS vers l’Apple Watch avec un numéro de build 20U5538d. Il pèse 220 Mo, ce qui est relativement plus petit que la première version bêta. Si votre montre fonctionne déjà sur la première version bêta, vous pouvez vérifier l’OTA dans les paramètres de mise à jour logicielle. La mise à niveau est disponible pour tous ceux qui utilisent watchOS 9 ou des versions ultérieures. Si vous êtes développeur, vous pouvez librement mettre à niveau votre montre vers la seconde version bêta de watchOS 9.6.

Suivant les tendances précédentes, Apple n’a rien mentionné dans les notes de publication de la seconde bêta de watchOS 9.6, mais vous pouvez vous attendre à quelques améliorations avec cette mise à jour. Et comme nous sommes proches de l’annonce de watchOS 10, nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de grand avec la version incrémentielle de watchOS.

Voici comment vous pouvez mettre à niveau votre montre vers la version bêta de watchOS 9.6.

watchOS 9.6 deuxième bêta développeur

Si votre iPhone fonctionne sur la dernière version bêta d’iOS 16.6, vous pouvez facilement mettre à jour votre Apple Watch vers la nouvelle version bêta de watchOS 9.6. Il vous suffit d’installer le profil bêta sur votre appareil, puis de le mettre à jour par liaison radio. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre montre vers la version bêta.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option watchOS 9 Developer Beta. Revenez en arrière et téléchargez la deuxième version bêta de watchOS 9.6. C’est ça.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau Wi-Fi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, accédez à Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La mise à jour watchOS 9.6 beta 2 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

