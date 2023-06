Samsung est un leader sur le marché des téléphones pliables depuis le lancement du Galaxy Fold en 2019. La société a depuis lancé plusieurs autres modèles pliables, notamment le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5. Selon un rapport de Notebookcheck.net, Samsung a accaparé environ 80 % de toutes les ventes de smartphones pliables en 2022. En 2021, Samsung a vendu près de 10 millions de téléphones pliables, soit une augmentation de 300 % par rapport à 2020. Avec la popularité croissante des téléphones pliables, Samsung espère vendre 15 millions de téléphones pliables cette année.

La demande des entreprises pour les téléphones pliables double

Samsung a connu une adoption importante des smartphones pliables alors que la demande des entreprises double. Le nombre de smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip vendus pour une utilisation en entreprise a plus que doublé d’une année sur l’autre. De janvier à octobre 2022, le nombre de smartphones pliables sous-traités par Samsung aux entreprises clientes a augmenté de 105 % par rapport à la même période en 2021. Cette croissance des investissements démontre le besoin des entreprises clientes d’innovations significatives pour améliorer la productivité de la main-d’œuvre.

Galaxy Z Fold4 et Z Flip4

Les derniers téléphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, sont conçus pour offrir une manière plus flexible de travailler. Le Galaxy Z Fold4 se transforme en une tablette avec un grand écran de 7,6 pouces, permettant aux utilisateurs de voir plus et de faire plus. Le Galaxy Z Flip4 est un téléphone à clapet qui se plie en deux, ce qui le rend plus compact et plus facile à transporter. Les deux téléphones sont compatibles 5G et sont dotés d’une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité.

Conclusion

Samsung domine le marché des téléphones pliables depuis quelques années maintenant. Avec la popularité croissante des téléphones pliables, la société espère vendre 15 millions de téléphones pliables cette année. La demande des entreprises pour les téléphones pliables a doublé. Les derniers téléphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont conçus pour offrir une maniabilité plus flexible. Avec leur compatibilité 5G et leur gamme de fonctionnalités, ces téléphones sont parfaits pour améliorer la productivité.

