realme C53 lancé avec une batterie de 5000 mAh et Dynamic Island

realme a encore un autre smartphone de milieu de gamme pour les marchés mondiaux. Alors que la base de fans de la société attend la prochaine grande nouveauté sous la forme de la série realme 11, la marque est ici avec un nouveau téléphone realme C-series. Aujourd’hui, comme prévu, la société présente le realme C53. C’est un nouvel appareil abordable pour le segment d’entrée de gamme. Il frappe la Malaisie via Lazada avec un prix de 550 MYR et 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage interne. Nous pensons que ce n’est qu’une question de temps avant que la marque ne l’ouvre à d’autres marchés, bien qu’elle soit déjà disponible en Inde sous le nom de realme Narzo N53.

Le realme C53 coûte en gros 120 $ en conversion directe, ce qui est un prix rare de nos jours. Bien sûr, nous n’obtiendrons pas des performances exceptionnelles, mais l’appareil offre un rapport qualité-prix décent. Il apporte même des fonctionnalités sophistiquées que vous ne trouverez pas sur des appareils plus chers, comme la version de realme de la fonction « Dyanamic Island » de l’iPhone 14 Pros. Sans plus tarder, voyons ce que ces appareils ont en réserve pour le marché.

Caractéristiques realme C53

Le realme C53 contient un écran LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. C’est un écran LCD, je sais, mais c’est bien de voir qu’il n’est pas bloqué sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le téléphone a une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Le téléphone a une encoche en forme de larme comprenant un appareil photo de 8 MP. Fait intéressant, realme UI fait son astuce logicielle sophistiquée pour simuler des notifications de type Dynamic Island. Heureusement, vous n’aurez pas l’encoche « virtuelle » occupant tout le temps le haut de votre écran. Le téléphone apporte un module de caméra de base de 50 MP à l’arrière et un capteur de profondeur secondaire.

Sous le capot, nous avons l’Unisoc T612. Le chipset est commun aux téléphones bas de gamme et apporte 2 cœurs ARM Cortex-A75 cadencés jusqu’à 1,8 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés au même 1,8 GHz. C’est correct pour l’utilisation de base des applications, les médias sociaux et le contenu multimédia. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il soit supérieur à la moyenne sur les jeux. Cependant, le jeu n’est pas la cible de ce téléphone. Le téléphone dispose de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Il apporte également un emplacement pour carte micro SD pour une extension de stockage supplémentaire.

Le realme C53 est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge SuperVOOC de 33 W. Le combiné fonctionne sur Android 13 avec une version allégée de realme UI.

Le realme C53 est sur Lazada pour 550 MYR ainsi que Shopee pour 600 MYR. Le téléphone est disponible en Champion Gold et Might Black. Nous nous attendons à ce qu’il atteigne bientôt d’autres marchés en Asie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine