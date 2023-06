Top 10 des smartphones de 2023 pour les médias et les jeux

De nos jours, nous passons une grande partie de notre vie quotidienne avec un smartphone à portée de main. Ces ordinateurs portables sont essentiellement utiles pour tout. Mis à part l’utilisation de base pour passer des appels, discuter sur les réseaux sociaux et prendre des photos, les smartphones sont désormais parfaits pour le divertissement. Peut-être que vous ne voulez pas vous asseoir devant la télévision, mais vous voulez profiter d’une bonne émission de télévision ou d’un bon film ou écouter de la bonne musique directement depuis votre appareil mobile. Les smartphones sont devenus d’excellents appareils multimédias, et il est difficile de choisir le meilleur de nos jours. Si vous êtes un passionné de médias et un joueur modéré, nous vous présentons dans cet article quelques-uns des 10 meilleurs smartphones que vous pouvez obtenir en 2023 pour la consommation de médias et les jeux.

Les 10 meilleurs smartphones de 2023 – Pour le multimédia et les jeux

En 2023, nous avons déjà un bon ensemble de smartphones pour constituer une liste des 10 meilleurs appareils avec les meilleurs appareils pour profiter de la musique, des vidéos et des jeux modérés. Si vous cherchez une bonne option pour vous divertir, nous essaierons de vous couvrir avec cet article. Gardez à l’esprit que nous ne regardons pas seulement le hardware brut. Bien sûr, cela aide avec les jeux, mais il y a beaucoup d’autres facteurs à prendre en compte si vous voulez obtenir un appareil qui vous servira bien avec de longues heures de contenu. Le processeur, la batterie et le logiciel doivent également être pris en compte. Pour faciliter les choses, je les décomposerai en catégories des meilleurs appareils – produits phares, tueurs phares, téléphones de milieu de gamme et appareils bas de gamme.

Je n’entrerai pas dans certains aspects techniques de ces téléphones comme les caméras et autres choses. Je vais me concentrer sur ce qui est important pour la consommation multimédia et le jeu moyen.

Enfin, gardez à l’esprit que cette liste est composée de nos meilleurs choix. Votre appareil préféré est peut-être manquant. Ne soyez pas timide et n’hésitez pas à le mentionner dans la section des commentaires. Sans plus tarder, plongeons dans le top 10 des smartphones de 2023 pour les médias et les jeux.

L’équipe phare

Samsung Galaxy S23 Ultra

Je commencerai cette liste par un choix évident, le Samsung Galaxy S23 Ultra – héritier du trône de la série Galaxy Note, est l’un des meilleurs appareils pour ceux qui veulent profiter du contenu multimédia. L’appareil est doté d’un magnifique écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD+ de 3 088 x 1 440. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, de 1 200 nits de luminosité et de 1 750 nits de luminosité maximale. L’écran peut produire du contenu HDR 10+ sans aucun problème, les couleurs sont vives et précises. Cet écran génial sera parfait pour vos films, émissions et pour regarder des vidéos sur YouTube ou d’autres services de streaming.

L’appareil exécute également pratiquement tous les jeux sur le Google Play Store grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Ce chipset se démarque également de la concurrence grâce à un léger overclock sur son cœur Prime. C’est l’un des appareils les plus rapides sur Android, et vous pourrez profiter de tous les jeux et émulateurs disponibles. Même le Yuzu récemment sorti devrait bien fonctionner sur cette centrale électrique.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra fonctionne sous Android 13 OS avec One UI 5.1. Il est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W. Ce jus vous permettra de profiter parfaitement de votre contenu multimédia dans le jeu pendant de longues heures sans aucun problème.

Avec toutes ces qualités, le Samsung Galaxy S23 gagne une place dans notre liste des 10 meilleurs smartphones de 2023 pour les médias et les jeux. Le Samsung Galaxy S23 Ultra n’est pas un appareil bon marché. Son prix peut atteindre 1 100 € selon le pays ou la région.

OnePlus 11

Le prochain appareil dans la liste des 10 meilleurs smartphones de 2023 pour les médias et les jeux est le OnePlus 11. L’appareil est en concurrence dans la même catégorie de produits phares que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Cependant, vous pourrez probablement le trouver moins cher et il a des caractéristiques similaires. De plus, certains utilisateurs peuvent préférer le système d’exploitation OxygenOS 13 qui s’exécute sur cet appareil grâce à sa polyvalence.

En tant que produit phare de OnePlus pour 2023, le OnePlus 11 apporte le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM. Grâce à ces performances, vous pouvez profiter de tous les jeux sur Play Store sans rencontrer de problèmes. La quantité de RAM à couper le souffle dans la déclinaison la plus élevée indique également que vous pouvez ouvrir de nombreuses tâches en même temps. L’appareil peut exécuter des jeux exigeants comme Fortnite, Call of Duty : Mobile et PUBG. Il exécutera également des émulateurs Android, ce qui indique que vous avez une console portable à portée de main.

En termes de multimédia, le OnePlus 11 apporte un écran LTPO3 Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ (3 216 x 1 440). Le panneau a des couleurs 1B, une cote Dolby Vision, HDR10 + et jusqu’à 1 300 nits de luminosité maximale. L’écran a un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

En plus de l’excellent écran pour le divertissement, le OnePlus 11 dispose également de haut-parleurs stéréo. Cela indique que vous avez une expérience immersive à la fois pour la consommation multimédia et les jeux sur cet appareil. Il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh qui se charge rapidement avec une charge de 100 W. C’est une charge de 80 W si vous vivez aux États-Unis.

Le OnePlus 11 coûte également moins cher que le Samsung Galaxy S23 Ultra, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent entrer sur le marché phare de 2023. Il en coûte environ 630 $, mais le prix varie selon les pays et les régions.

The Flagship Killers – Top 10 des smartphones pour les médias et les jeux

realme GT3

Ensuite sur notre liste, nous avons le realme GT3 – un smartphone phare basé sur le realme GT Neo5. C’est un smartphone plus abordable que les autres appareils ci-dessus. Malgré cela, c’est aussi une excellente option pour les amateurs de multimédia et les joueurs.

Le realme GT3 embarque un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui figure toujours comme l’un des meilleurs chipsets de 2023. L’appareil peut facilement exécuter des jeux du plus basique au plus lourd. Il faudra attendre quelques années pour que ce chipset devienne « obsolète » en termes de performances. C’est donc toujours une excellente option pour les joueurs.

Pour la consommation multimédia, le GT3 intègre un écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le taux de rafraîchissement est plus élevé que la plupart des produits phares du marché avec 120 Hz. Le panneau est également net et vif grâce aux 2 772 x 1 240 pixels. C’est ce que les marques chinoises appellent généralement un écran 1,5K. Le téléphone dispose également de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive.

Une caractéristique notable de cet appareil est l’IR Blaster. C’est idéal pour ceux qui regardent des émissions de télévision et qui ne savent pas où se trouve la télécommande. Vous pouvez également contrôler d’autres appareils dans votre maison ou votre lieu de travail grâce au blaster IR. C’est un bel extra qui peut répondre à plusieurs besoins.

L’un des aspects les plus remarquables de ce téléphone est la batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 240 W. Cette batterie devrait vous fournir des heures d’utilisation et de contenu. Cependant, s’il vous arrive de tirer tout le jus, il peut être complètement reconstitué en quelques minutes seulement.

Le realme GT3 coûte environ 610 € selon le marché.

POCO F5 Pro

Un autre appareil à rejoindre notre Top 10 des smartphones pour les médias et les jeux est le POCO F5 Pro récemment dévoilé. L’appareil est un Redmi K60 rebadgé avec un excellent ensemble de caractéristiques. Ces caractéristiques correspondent parfaitement à la plupart des besoins. Si vous voulez un appareil pour les jeux intensifs, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vous servira bien. Le téléphone est disponible en déclinaisons avec 8 Go et 12 Go de RAM, offrant suffisamment de capacités pour le multitâche.

Le POCO F5 Pro apporte également un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge HDR10+ et 1 400 nits de luminosité maximale. Il dispose d’un écran « 3K » avec une résolution de 3 200 x 1 440 pixels. Le POCO F5 Pro apporte également des haut-parleurs stéréo. Le combiné est alimenté par une énorme batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 67 W et une charge sans fil de 30 W. Le téléphone fonctionne sur MIUI 14 avec Android 13 comme système d’exploitation sous-jacent.

Comme d’habitude dans la série POCO F5, le POCO F5 Pro est un excellent tueur phare qui répondra à tous les besoins des utilisateurs et des joueurs exigeants. La différence est qu’il coûte moins cher que les produits phares conventionnels avec un prix moyen de 469 $ selon la déclinaison.

Partie de milieu de gamme – Top 10 des smartphones pour les médias et les jeux

POCO X5 Pro

Également de POCO, nous avons le POCO X5 Pro. L’appareil qui a le Redmi Note 12 Speed ​​comme base est également une excellente offre pour les médias et les jeux. Compte tenu des caractéristiques et du prix moyen, cet appareil devrait toujours bien vous servir dans les jeux et sera certainement idéal pour profiter de la musique et des vidéos.

Le POCO X5 Pro contient un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Dolby Vision et HDR10+. Le téléphone a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Considérant qu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme, l’écran est excellent pour les médias et même les jeux. Le téléphone apporte également des haut-parleurs stéréo et dispose d’une socket audio de 3,5 mm, ce qui n’est pas courant sur les téléphones phares.

Le POCO X5 Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Cela devrait être suffisant pour fournir des heures de contenu sans aucun tracas. Vous pourrez peut-être regarder des heures et des heures de vidéos sans avoir à recharger. Si cela se produit, la charge de 67 W promet une charge complète en 45 minutes.

Sous le capot, le POCO X5 Pro emballe le Qualcomm Snapdragon 778G+. Ce chipset devrait fournir des performances décentes pour les jeux. Les basiques fonctionneront sans problème. Cependant, vous devrez peut-être modifier les paramètres des plus exigeants. Je pense que cela devrait également bien fonctionner sur certains émulateurs, mais encore une fois, vous devrez modifier les paramètres sur les émulateurs de consoles avancées comme Citra ou Yuzu.

Le Poco X5 Pro peut être trouvé à une moyenne de 279,00 $, ce qui en fait un champion imbattable si vous n’avez pas beaucoup à payer mais que vous voulez profiter des médias et des jeux.

Redmi Note 12T Pro

Ensuite, dans la liste des 10 meilleurs smartphones pour les médias et les jeux, je choisirai le Redmi Note 12T Pro. Cet appareil est frais sur notre radar, après tout, il a été lancé il y a un jour. Il sert de suite directe au Redmi Note 11T Pro et est un autre appareil pour rejoindre la série Redmi Note 12.

Le Redmi Note 12T Pro perpétue la tradition de cette série avec un écran LCD IPS. Cependant, tout comme son prédécesseur, le Redmi Note 12T Pro possède probablement l’un des meilleurs écrans LCD IPS du marché. Il a une résolution Full HD+ et se rafraîchit à 144 Hz. Il n’est pas courant de trouver des téléphones de milieu de gamme avec ce taux de rafraîchissement. Cela indique que votre contenu sera plus fluide que sur les écrans conventionnels à 120 Hz. Le téléphone apporte également des haut-parleurs stéréo et une socket audio de 3,5 mm pour une expérience immersive.

Le Redmi Note 12T Pro apporte le SoC MediaTek Dimensity 8200. Il est puissant avec 4 cœurs ARM Cortex-A78 et un GPU Mali-G610 MC6. Vous devriez profiter de la plupart des jeux du Play Store sans aucun problème.

Préparez-vous à profiter d’heures de contenu avec une énorme batterie de 5 080 mAh. Il se charge avec le système de charge populaire de 67 W de l’entreprise. Côté logiciel, nous avons MIUI 14 avec Android 13.

SamsungGalaxy M54

Le prochain appareil sur notre liste est le combiné Samsung Galaxy M54. Cet appareil arrive certainement sur le marché en tant que champion quand on regarde ses capacités pour le multimédia.

Le Galaxy M54 contient un écran Super AMOLED + de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + de 2 400 x 1 080 pixels. Le panneau se rafraîchit en douceur à 120 Hz. Sous le capot, nous avons le chipset Exynos 1 380 de Samsung. C’est un excellent chipset qui ne devrait pas décevoir sur les tâches globales. Il exécutera également des jeux de bonne qualité. Cependant, les Exynos ne sont peut-être pas les meilleurs en termes de compatibilité avec les émulateurs. Mais cela ne fonctionne généralement bien que sur les chipsets Snapdragon.

L’un des aspects les plus attrayants de cet appareil réside dans son énorme batterie de 6 000 mAh. Il s’agit d’une batterie à toute épreuve qui vous fournira des heures de contenu sans aucun problème. Peut-être pourrez-vous profiter d’une saison entière de votre émission préférée avec cette batterie. Sa charge n’est pas la meilleure à 25W. Cependant, cela peut être contourné si vous le mettez en charge pendant que vous dormez.

Le Samsung Galaxy M54 se vend environ 190 €, ce qui en fait l’une des options les meilleures et les plus abordables pour les médias et les jeux en 2023.

Motorola Edge 40

Un autre appareil à rejoindre notre liste est le Motorola Edge 40. L’appareil récemment sorti apporte l’un des meilleurs écrans pour profiter des médias. Il dispose d’un écran P-OLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD +, une luminosité maximale de 1200 nits, une prise en charge HDR 10+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Le téléphone dispose également de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive.

Sous le capot, le Motorola Edge 40 apporte un chipset MediaTek Dimensity 8020. C’est un chipset de milieu de gamme mais qui peut toujours offrir des sessions de jeu agréables grâce au GPU Mali-G77 MC9. Le Motorola Edge 40 est alimenté par une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W.

L’appareil coûte environ 529,99 £ au Royaume-Unis, mais aux États-Unis, son prix sur Amazon est actuellement fixé à 830 $. Nous supposons qu’il existe de meilleures options aux États-Unis, mais en Europe et au Royaume-Unis, le Motorola Edge 40 est une bonne option dans le segment de milieu de gamme. Les caractéristiques en font un téléphone viable parmi les 10 meilleurs smartphones pour les médias et les jeux.

Champion bas de gamme

Redmi Note 12 4G

Trouver un appareil « gaming » dans la catégorie bas de gamme n’est pas la plus simple des tâches. En ce qui concerne la consommation de médias, cela est toujours possible. Grâce à notre recherche, nous avons trouvé le Redmi Note 12 4G comme l’une des meilleures offres qui combinent les deux aspects. Il offrira un jeu décent et les capacités multimédias seront parmi les plus grandes. Il n’a qu’un seul haut-parleur mais est fourni avec une socket audio de 3,5 mm pour brancher votre casque préféré.

Le Redmi Note 12 4G contient un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1 200 nits. C’est l’un des meilleurs écrans pour cette catégorie. Sous le capot, on a le Snapdragon 685 qui n’est pas le chipset le plus rapide pour le gaming. Il exécutera des jeux occasionnels et des émulateurs rétro sans aucun problème. Mais vous devrez modifier les paramètres si vous essayez d’exécuter les jeux les plus exigeants. Les émulateurs lourds ne devraient pas bien fonctionner dans ce chipset.

Le Redmi Note 12 4G dispose d’une énorme batterie de 5 000 mAh pour des heures de consommation multimédia. Le magnifique écran et la batterie en font l’une des meilleures offres du segment budgétaire. L’appareil coûte environ 149 $.

Le meilleur smartphone iOS pour les médias et les jeux

iPhone 14 Pro Max

Le dernier appareil de notre Top 10 des smartphones pour les médias et les jeux est plutôt évident. Peut-être que vous n’aimez pas Android et iOS est votre système d’exploitation de choix. Si tel est le cas, l’iPhone 14 Pro Max est la meilleure offre.

L’iPhone 14 Pro Max apporte un magnifique écran LTPO Super Retina XDR OLED (c’est un nom bouché pour OLED). Il a une diagonale de 6,7 pouces et une résolution de 2 792 x 1 290 pixels. Le panneau est énorme et l’île dynamique est moins intrusive que l’encoche qui a tourmenté les versions précédentes de l’iPhone. C’est un écran magnifique pour regarder vos émissions préférées, et l’appareil est également excellent pour écouter de la musique.

Les performances sont les meilleures que vous puissiez obtenir sur iOS avec le chipset Apple A16 Bionic. Le GPU Apple peut exécuter n’importe quel jeu disponible sur l’App Store sans aucun problème. L’iPhone 14 Pro Max est alimenté par une batterie de 4 323 mAh. La capacité est inférieure à la moyenne des produits phares d’Android, mais avec l’optimisation fournie par iOS, le téléphone offre des heures et des heures d’utilisation. Il prend en charge la charge sans fil MagSafe de 15 W et la charge Qi sans fil de 7,5 W.

Cet appareil coûte environ 1 199 $, mais c’est le meilleur que vous puissiez obtenir en termes de médias et de jeux sur iPhone.

Conclusion – Top 10 des smartphones pour les médias et les jeux

J’espère que vous avez apprécié la liste des 10 meilleurs smartphones pour les médias et les jeux. Ces téléphones font partie des meilleures offres que nous ayons pour regarder du contenu vidéo ou écouter de la musique. En plus, ils sont également d’excellentes options pour les jeux, bien qu’aucun d’entre eux ne soit considéré comme un « smartphone de jeu ». N’hésitez pas à ajouter votre choix personnel dans la section des commentaires ci-dessous.

Avis de non-responsabilité : cet article est basé sur l’évaluation et la comparaison des caractéristiques. Il n’est pas biaisé avec une préférence pour les marques mais prend en compte le hardware et le prix.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine