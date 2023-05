Adata dévoile un SSD 14 Go/s avec un énorme système de refroidissement liquide au Computex 2023

WTF ? ! Les disques SSD avec interfaces PCIe 5.0 offrent des vitesses de lecture/écriture incroyables, et au moins un a présenté un dissipateur thermique passif gigantesque. Désormais, Adata porte les choses à un nouveau niveau chez Computex. L’un de ses derniers SSD pousse les taux de transfert haut de gamme avec un refroidisseur de liquide sans précédent.

Adata a dévoilé le SSD NeonStorm NVMe au Computex avec un refroidisseur de liquide qu’il faut voir pour le croire. Le système de refroidissement par eau qui éclipse le disque l’aide à maintenir des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 14 Go/s et 12 Go/s, respectivement – impressionnant même par rapport à d’autres SSD PCIe 5.0 déjà ultra-rapides.

L’exposition de la société détaille plusieurs composants de le dissipateur élaborée. Un boîtier transparent absorbe la chaleur à l’aide d’un liquide de refroidissement. Un tube en alliage d’aluminium à l’intérieur transfère efficacement la chaleur entre l’air et le refroidissement par liquide, tandis que deux ventilateurs de chaque côté dissipent la chaleur. Tous ces composants reposent sur un dissipateur de chaleur et un joint thermique, qui améliorent le rayonnement et minimisent la résistance thermique. Adata affirme que sa configuration impressionnante surpasse de 20 % les dissipateurs thermiques SSD traditionnels.

Pour atteindre des performances de niveau entreprise, la vitesse de lecture/écriture fulgurante du NeonStorm nécessite un contrôleur SM2508 compatible Silicon Motion NVMe 2.0. Il peut lire et écrire jusqu’à deux millions d’iOPS et sera disponible dans des capacités allant jusqu’à 8 To lors de son lancement plus tard cette année.

Bien que le NeonStorm soit une nouvelle étape pour les refroidisseurs SSD, Adata n’est pas le premier à claquer un dissipateur thermique géant sur un NVMe. Le lecteur Aorus PCIe 5.0 de Gigabyte est doté d’un refroidisseur passif qui éclipse également le lecteur lui-même. Cependant, il n’atteint que des vitesses PCIe 5.0 plus typiques de 10 Go/s en lecture séquentielle et de 9,5 Go/s en écriture séquentielle.

Bien qu’il soit souvent difficile d’intégrer des dissipateurs thermiques SSD dans des versions complètes, les tests ont montré à quel point ils sont nécessaires pour maintenir des performances optimales. Sans refroidissement, le T700 de Crucial passe de son incroyable lecture séquentielle de 12,3 Go/s à des vitesses de type disque dur d’environ 101 Mo/s.

Accompagnant le NeonStorm au Computex, deux SSD plus raisonnables mais impressionnants d’Adata. Le Legend 970, avec son contrôleur de la série Phison E26, pousse 10 Go/s dans les deux sens et sera disponible en déclinaisons 1 To ou 2 To. Son dissipateur thermique est de taille plus standard mais toujours unique, avec un ventilateur qui pousse et aspire l’air à travers plusieurs côtés de l’unité. La production en série commence fin juin. Pendant ce temps, le SSD externe SE920 de la société gère des vitesses de lecture/écriture de 3,8/3,2 Go/s via USB4. Comme le Legend 970, il comprend également un micro ventilateur. Le dissipateur de chaleur et le châssis extensible aident également à dissiper la chaleur.

