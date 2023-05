Apple organise un événement d’achat en direct en Chine pour promouvoir les remises sur l’iPhone 14

Pour la toute première fois, Apple est sur le point de participer à un événement d’achat en direct sur le marché Tmall d’Alibaba en Chine cette semaine. Comme le rapporte le South China Morning Post, cet événement attire plus de 500 millions d’utilisateurs, et Apple a annoncé que son événement se concentrerait sur l’iPhone 14 et l’Apple Watch avec des remises exclusives pour les acheteurs.

Apple a tease sa participation à l’événement de shopping en direct via sa boutique officielle Alibaba. L’événement aura lieu plus tard dans la journée en Chine et s’inscrit dans le cadre de l’événement commercial « 6.18 » en cours en Chine, qui se déroule depuis la semaine dernière. Apple a régulièrement participé à cet événement commercial au cours des dernières années, qui s’apparente au Black Friday, au Cyber ​​​​Monday et à Amazon Prime Day aux États-Unis.

Par exemple, Apple aurait vendu près de 7 millions d’unités d’iPhone lors de l’événement commercial 6.18 en Chine la semaine dernière. Ces chiffres ont largement dépassé les sociétés concurrentes de smartphones, les ventes globales de smartphones ayant diminué de 25 % pendant l’événement par rapport à 2021.

L’inclusion d’Apple dans l’événement d’achat en direct via le marché Tmall devrait encore stimuler les ventes d’iPhone 14 en Chine. Selon le rapport d’aujourd’hui, l’événement a « attiré plus de 500 millions d’utilisateurs sur le plus grand marché Internet du monde ».

La boutique officielle d’Apple sur le Tmall d’Alibaba Group Holding a publié un teaser sur son premier événement d’achat en direct, qui débutera mercredi à 19 heures, heure locale, indiquant qu’il inclura des produits tels que l’iPhone 14 et [Apple Watch]. Le store Tmall d’Apple a réduit le prix d’un iPhone 14 Pro avec stockage de 128 gigaoctets à 6 499 yuans (917 $ US), contre 7 999 yuans d’origine, avec l’offre disponible mercredi soir, tandis que son store JD.com propose le même modèle pour 6 498 yuans, valable jusqu’à jeudi.

Apple ne partage pas de données spécifiques sur les ventes d’iPhone en termes de ventes unitaires, mais nous verrons des estimations d’analystes après la fin de l’événement d’achat 6.18 le mois prochain.

