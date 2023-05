Les exigences de Lords of the Fallen PC révélées : RTX 2080 recommandé pour 1080p

En bref : Lords of the Fallen, le successeur du jeu de 2014 qui était l’un des meilleurs clones de Dark Souls, vient de voir sa configuration système requise pour PC confirmée. Comme c’est la tendance avec les titres modernes, une configuration assez lourde est nécessaire même lorsque vous jouez au jeu alimenté par Unreal 5 en 1080p.

L’éditeur CI Games a publié l’exigence PC pour Lords of the Fallen avant sa date de sortie le 13 octobre. À partir de la configuration minimale requise, un combo Intel i5-8400/Ryzen 5 2600 et GTX 1060/Radeon RX 590 est nécessaire avec 8 Go de RAM. Il demande également 45 Go d’espace disque, ce qui est relativement petit de nos jours, et bien que les SSD soient préférés, vous pouvez utiliser un disque dur. Il existe également un support pour DX11. Cependant, cette liste minimale est pour 720p avec des paramètres de faible qualité.

Même les paramètres recommandés sont relativement haut de gamme pour 1080p avec des paramètres de haute qualité. Il demande un Intel i7 8700/Ryzen 5 3600 et un RTX 2080/Radeon RX 6700. La mémoire est portée à 16 Go et un SSD est désormais requis. C’est quand même mieux qu’un Plague Tale : Requiem, qui demande une RTX 3070 pour du 1080p

Caractéristiques minimales :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : 6 Go de VRAM | NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX : version 11

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 45 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : Paramètres de faible qualité 720p | SSD (Préféré) | Disque dur (pris en charge)

Caractéristiques recommandées :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : 8 Go de VRAM | NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 45 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires : Paramètres de haute qualité 1080p | SSD requis

Étant un jeu Unreal Engine 5, Lords of the Fallen est expédié avec des fonctionnalités graphiques avancées telles que Chaos Physics et Lumen GI. On ne sait pas s’il prendra en charge les convertisseurs ascendants tels que DLSS, FSR et XeSS, mais il est probable que ces fonctionnalités fassent partie de la plupart des jeux modernes.

L’original Lords of the Fallen était une expérience divertissante mais pas sans défauts. Le prochain successeur promet d’adhérer au genre de type Souls avec des mondes interconnectés, diverses classes et des invasions par d’autres joueurs. Il y a aussi le multijoueur coopératif. De plus, l’utilisation de Fear of the Dark d’Iron Maiden et de Danzig’s Mother dans les bandes-annonces le rend plus attrayant, IMO.

