Ne manquez pas ces 7 nouvelles fonctionnalités dans la dernière mise à jour de Windows

Microsoft a adopté une approche de mise à jour majeure des fonctionnalités une fois par an pour Windows 11. Cependant, la société reste déterminée à susciter l’enthousiasme autour de son système d’exploitation. Dans le cadre de cet effort, Microsoft a publié une mise à jour de prévisualisation des fonctionnalités appelée « Moment 3 » pour les PC exécutant Windows 11 22H2.

Les Moments sont des mises à jour cumulatives facultatives qui incluent de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cependant, ces mises à jour ne sont pas nécessairement majeures. Avec Moments, Microsoft vise à fournir de nouvelles fonctionnalités et améliorations mineures en dehors du cycle de publication annuel. Et comme la mise à jour ne comprend qu’une petite étendue de modifications, elle n’a pas de nom officiel. Elle s’appelle KB5026446 et peut être téléchargée comme n’importe quelle autre mise à jour.

Principales fonctionnalités de la mise à jour de Windows 11 Moment 3

Bien que la mise à jour Moment 3 n’apporte pas beaucoup de changements, il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui valent la peine d’être vérifiées. Ce guide mettra en évidence les principales nouvelles fonctionnalités que vous devriez vérifier après avoir installé ce « moment » sur votre ordinateur Windows 11.

Secondes dans la fréquence système



Microsoft a ajouté une nouvelle option pour afficher les secondes dans la fréquence de la barre d’état système dans la mise à jour « Moment 3 » pour Windows 11. Pour afficher les secondes sur Windows 11, ouvrez l’application Paramètres et accédez à Personnalisation > Barre des tâches. Clique le Comportement de la barre des tâches réglage et vérifiez le Afficher les secondes dans la fréquence de la barre d’état système option.

La possibilité d’afficher les secondes dans la fréquence système était auparavant disponible dans Windows 10. Mais elle a été supprimée avec l’introduction de la nouvelle barre des tâches dans Windows 11.

Copier le code de sécurité des notifications



Après avoir installé la mise à jour Moment 3, Windows 11 détectera automatiquement la réception d’un code de sécurité dans un e-mail. Il affichera ensuite une notification vous permettant de copier le code d’authentification à deux facteurs (2FA) dans votre presse-papiers. De cette façon, vous pouvez rapidement vérifier votre service sans avoir à ouvrir l’e-mail.

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure, elle peut vous faire gagner un temps considérable. Auparavant, vous deviez ouvrir votre client de messagerie, rechercher l’e-mail contenant le code de sécurité, puis copier le code manuellement. Désormais, vous pouvez simplement cliquer sur la notification et le code sera copié dans votre presse-papiers.

Notification de badge de compte



Microsoft ajoute de nouvelles notifications de badge au menu Démarrer pour vous aider à sécuriser votre compte. Ces notifications peuvent vous rappeler d’ajouter des informations manquantes à votre compte, de sauvegarder vos fichiers dans le cloud ou de passer à un compte Microsoft. Si vous trouvez ces notifications gênantes, vous pouvez les désactiver.

Mais si vous trouvez ces notifications ennuyeuses, vous pouvez les désactiver. Pour ce faire, ouvrez Paramètres > Personnalisation > Démarrer, et désactivez l’interrupteur à bascule « Afficher les notifications liées au compte ».

Concentrateurs et périphériques USB4



La mise à jour Moment 3 pour Windows 11 inclut une nouvelle page « Concentrateurs et périphériques USB4 » dans l’application Paramètres. Cette page fournit des détails sur les capacités USB4 de votre ordinateur et de vos périphériques. Vous ne pouvez rien configurer à partir de cette page. Mais cela peut être utile pour comprendre les capacités de vos appareils et résoudre les problèmes. Pour accéder à cette page, ouvrez Paramètres > Bluetooth et appareils > USB > Concentrateurs et appareils USB4.

Windows 11 inclut également de nouveaux paramètres de confidentialité pour contrôler les appareils capables de détecter votre présence. Ces paramètres vous permettent d’autoriser ou de refuser l’accès aux informations du capteur de présence. Il peut être utilisé pour activer ou désactiver des fonctionnalités telles que réveiller l’appareil à l’approche ou verrouiller l’ordinateur lorsque vous quittez la version. Pour gérer ces paramètres, ouvrez Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présenceet allumez le « Accès aux paramètres de présence » interrupteur à bascule. Si vous ne voulez pas que le système bloque ces appareils, vous devez désactiver cette fonction.

Socket en charge audio Bluetooth LE

Microsoft ajoute également la prise en charge Bluetooth Low Energy Audio à la mise à jour Windows 11 Moment 3. Il permettra aux utilisateurs de profiter d’un son de haute qualité sans vider la batterie de leur appareil. Cette nouvelle fonctionnalité est rendue possible grâce à un partenariat avec Samsung et Intel.

Bluetooth Low Energy Audio est une nouvelle norme qui utilise moins d’énergie que l’audio Bluetooth traditionnel. Cela indique que vous pouvez utiliser vos écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth plus longtemps sans avoir à vous soucier qu’ils soient à court de batterie.

En plus d’économiser la batterie, Bluetooth Low Energy Audio offre également une meilleure qualité sonore. En effet, il utilise un nouveau codec appelé LC3, conçu pour fournir une meilleure qualité sonore avec moins de données.

Si vous disposez d’un appareil compatible, vous pouvez commencer à utiliser Bluetooth Low Energy Audio dans Windows 11 en accédant à Paramètres > Bluetooth et appareils > Audio. Sous « Sortie audio”, sélectionnez l’appareil que vous souhaitez utiliser.

Gestionnaire des tâches avec vidage du Core

La mise à jour Windows 11 Moment 3 inclut également une version mise à jour de l’application Gestionnaire des tâches. Désormais, il permet aux développeurs de créer des vidages de mémoire du Core en direct et des vidages de mémoire pour les processus en mode utilisateur. Cela permet aux développeurs de collecter des informations pour résoudre les problèmes et améliorer leurs applications sans avoir à forcer le plantage du système.

Pour créer un vidage de Core en direct, ouvrez Gestionnaire des tâchesaccédez à l’onglet Détails, cliquez avec le bouton droit sur le processus et sélectionnez le « Créer un fichier de vidage de la mémoire du Core en direct » option.

Comment télécharger la mise à jour Windows 11 Moment 3 ?

La mise à jour Moment 3 est désormais disponible en tant qu’installation facultative pour les appareils exécutant la version 22H2. Il sera déployé automatiquement lors de la mise à jour du Patch Tuesday de juin. Pour l’installer plus tôt, ouvrez Paramètres, accédez à Windows Updateallume le « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles” interrupteur à bascule, cliquez sur le « Vérifier les mises à jour” bouton, puis cliquez sur le « Redémarrer maintenant » bouton.

