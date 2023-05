Apple Watch Ultra obtient une nouvelle concurrence des montres intelligentes Garmin Pro

L’Apple Watch Ultra a été lancée pour plaire à ceux qui souhaitent une version plus robuste et plus puissante de son portable existant, et une nouvelle gamme de montres intelligentes Garmin Pro emboîte le pas.

Bien qu’il s’agisse d’une proposition différente de l’Ultra à 800 $, les nouveaux modèles Fenix ​​​​Pro et Epix Pro se chevauchent, y compris le prix de départ…

Apple Watch Ultra

La rumeur disait depuis un certain temps qu’Apple travaillait sur une Apple Watch Pro, décidant finalement de la marquer à la place comme l’Ultra.

Contrairement aux modèles de l’édition précédente, avec un aspect plus orienté vers la mode, l’Ultra est un modèle robuste destiné aux activités sportives et de plein air comme l’alpinisme et la plongée sous-marine.

Garmin a apparemment regardé le lancement de l’année dernière avec intérêt.

Montres connectées Garmin Pro

Deux nouvelles montres Garmin Pro ont été annoncées aujourd’hui, la Garmin Fenix ​​7 Pro à 800 $ et la Garmin Epix Pro à 900 $.

Les deux sont des variantes de modèles existants et ajoutent des fonctionnalités similaires. Les deux obtiennent chacun des éléments suivants :

Lampe de poche à DEL intégrée : disponible sur toutes les options de taille, des intensités variables, une lumière de sécurité rouge et un mode stroboscopique aident à mieux faire attention lors de l’entraînement dans l’obscurité.

Capteur de fréquence cardiaque : des capteurs optiques améliorés et des algorithmes spécifiques au sport offrent un meilleur suivi des performances pour une plus grande variété d’activités, ce qui permet de mieux comprendre comment le corps réagit à l’exercice.

Score d’endurance : mesurez à quel point il est facile de maintenir des efforts prolongés tout en tenant compte des données d’entraînement telles que la VO2 max, les charges d’entraînement à court et à long terme et plus encore de toutes les autres activités sportives.

Hill score : Évaluez à quel point il est facile de courir en montée en mesurant la force de course dans les montées raides et l’endurance de course dans les longues ascensions tout en évaluant les progrès au fil du temps en fonction de la VO2 max et de l’historique d’entraînement.

Up Ahead : affichez certains points de contrôle POI (points d’intérêt) en cours d’exécution, comme les stations de ravitaillement, directement sur une carte pour mieux comprendre ce qui vous attend.

Superpositions de carte météo : visualisez plus facilement les conditions météorologiques à venir.

Ombrage du relief : lisez rapidement les cartes topographiques pour une prise de conscience en un clin d’œil.

Activités supplémentaires préchargées : rafting en eaux vives, motocross, overlanding et des dizaines d’autres nouvelles activités aident les utilisateurs à rester actifs.

Comme avec l’Ultra, vous obtenez des matériaux haut de gamme et la possibilité de mélanger et assortir les bandes – mais vous pouvez également choisir votre propre lunette.

Conçue pour être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la série epix Pro combine un design athlétique résistant avec des matériaux haut de gamme comme le saphir et le titane, chacun avec un superbe écran AMOLED couleur. Un écran tactile réactif complète la conception traditionnelle à 5 boutons, permettant un accès rapide aux cartes, aux statistiques de fitness, aux notifications intelligentes et plus encore. Compatible avec une grande variété de bandes QuickFit en métal, en cuir, en nylon et en silicone, la série epix Pro peut être portée aussi facilement dans la salle de conférence qu’au gymnase. Les clients peuvent également concevoir leur propre epix Pro en mélangeant et en assortissant les bandes et les lunettes.

