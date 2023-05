Les GPU NVIDIA fabriqués par Intel pourraient bientôt arriver

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’année dernière, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a confirmé que la société était en pourparlers avec Intel pour fabriquer ses futurs GPU. Désormais, lors d’un événement médiatique à Taipei, Taiwan, Huang a affirmé que les premiers résultats des tests pour une puce NVIDIA fabriquée par Intel basée sur le nœud de processus de nouvelle génération de l’ancien ont donné de bons résultats, et les deux sociétés « évaluent le processus » sur la façon dont le mieux pour avancer.

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a également confirmé que la société avait ajouté un nouveau client pour son nœud Intel 3, mais n’a pas officiellement révélé le nom de son client. Dans un communiqué, Gelsinger a déclaré « Je suis très heureux que nous ayons pu ajouter un fournisseur leader de solutions cloud, de périphérie et de centre de données en tant que client de pointe pour Intel 3. » Les produits finaux basés sur le nœud Intel 3 devraient commencer à être déployés au cours du second semestre 2023.

Intel utilise généralement à la fois les fonderies TSMC et Samsung pour fabriquer ses GPU, mais Huang parle depuis longtemps de s’associer à d’autres services de fonderie pour « élargir (sa) base d’approvisionnement avec diversité et redondance à chaque couche ». La force motrice derrière la décision de NVIDIA de diversifier sa base de fournisseurs est la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, qui a conduit certains responsables américains à suggérer qu’en cas d’invasion chinoise de Taïwan, l’armée américaine devrait bombarder les installations de TSMC plutôt que laisser la Chine accéder à n’importe quelle technologie de pointe.

Bien que le rapprochement entre Intel et NVIDIA ait du sens du point de vue géopolitique, il a néanmoins soulevé plus de quelques sourcils. Les deux sociétés sont des concurrents directs sur les fronts CPU et GPU, et beaucoup se sont demandé s’il était logique pour elles de partager des informations sur la conception de leur puce. Quoi qu’il en soit, si NVIDIA finit par utiliser les fonderies d’Intel pour fabriquer ses GPU, ils seront très probablement construits aux États-Unis, dans la prochaine usine de ce dernier en Arizona.

Obtenir les affaires de NVIDIA est essentiel pour Intel, car la société a connu une période tumultueuse au cours de la dernière année. Au premier trimestre, la société a enregistré sa plus grande perte trimestrielle de son histoire, avec des revenus en baisse de 36% et un bénéfice par action en baisse de 133% par rapport à la même période l’an dernier.

Gelsinger a été cinglant dans son évaluation des problèmes de l’entreprise, déclarant au Wall Street Journal que le fabricant de puces a connu « de sérieux problèmes en termes de leadership, de personnel, de méthodologie, etc. ». L’activité de fonderie de l’entreprise a également eu du mal à attirer des clients jusqu’à présent, donc attraper un gros client comme NVIDIA pourrait être exactement ce que le médecin a prescrit.

