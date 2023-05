Le hashflag WWDC23 est en direct sur Twitter; les développeurs peuvent désormais rejoindre les activités sur Slack

Nous ne sommes qu’à quelques jours de la WWDC 2023, qui débutera le 5 juin avec un discours d’ouverture. Alors que la société se prépare pour l’événement, elle a lancé une nouvelle icône de hashflag Twitter lorsque vous écrivez un nouveau tweet avec # WWDC23.

Un hashflag est une icône affichée à côté de certains hashtags spéciaux sur Twitter. Ce tempsle hashflag montre une version du logo Apple créé pour promouvoir la WWDC 2023.

Il convient de noter qu’Apple a utilisé cette fonctionnalité à plusieurs reprises dans le passé, comme pour son événement spécial de septembre 2021 lorsque la société a présenté l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. L’année dernière, Apple a introduit un hashflag spécial sur Twitter avant le spécial événement en septembre, lorsque la société a annoncé l’iPhone 14 et l’Apple Watch Ultra.

La WWDC est connue pour être un événement axé sur les logiciels. Même ainsi, Apple présente occasionnellement du nouveau matériel lors de l’événement – et il semble que nous aurons un événement axé sur le matériel cette année. C’est à cause du casque de réalité mixte d’Apple, qui s’appellerait Apple Reality Pro.

Plus tôt dans la journée, la société a mis à jour la page Web de l’événement WWDC23 avec la description « Code new worlds », qui peut être une référence aux technologies de réalité virtuelle qui seront introduites la semaine prochaine.

Coder de nouveaux mondes.

Marquez vos calendriers pour une semaine exaltante de technologie et de communauté. Soyez parmi les premiers à découvrir les dernières nouveautés sur les plates-formes, les technologies et les outils Apple. Vous aurez également la possibilité de dialoguer avec des experts Apple et d’autres développeurs. Le tout en ligne et sans frais.