Google lance une alerte sérieuse à tous les utilisateurs d’Android TV

Google TV est le système d’exploitation le plus moderne et le plus efficace proposé par Google pour les Smart TV ou les TV Box. Cependant, Android TV détient toujours une énorme part de marché et est très populaire auprès des utilisateurs. L’une des raisons est la large offre d’appareils Android TV. Il existe une large gamme de téléviseurs intelligents bon marché et de boîtiers fonctionnant sous Android TV. Cependant, il semble que toutes les boîtes n’exécutent pas une version vérifiée ou sûre du système d’exploitation. Par conséquent, Google lance un avertissement à tous les utilisateurs de boîtiers TV bon marché sommaires.

Google met en garde les utilisateurs contre les TV Box non vérifiées

Le géant de la recherche a donné aux utilisateurs d’Android TV des conseils importants pour s’assurer que leur kit n’est pas un faux sommaire truffé de logiciels malveillants. Des experts dans le domaine ont récemment révélé que plusieurs boîtes de streaming populaires n’étaient pas tout à fait ce qu’elles paraissent. Bien que ces appareils ne soient pas fabriqués par Google, ils sont fournis avec des applications Google préinstallées.

Le danger expliqué

Deux chercheurs en sécurité, indépendants l’un de l’autre, ont découvert que des appareils Android TV utilisaient des logiciels malveillants pour se connecter à des serveurs de commande et de contrôle afin de finalement fournir une charge utile de « clickbait ». Selon le rapport, c’est là que les auteurs gagnent des revenus en cliquant sur des publicités en arrière-plan. C’est ce qu’on appelle la fraude au clic publicitaire. L’appareil Android TV compromis se joint à d’autres, sans le consentement de l’utilisateur, pour faire partie d’un botnet qui peut fonctionner sur des milliers de boîtiers TV.

TechCrunch a rapporté que plusieurs appareils Android TV bon marché et très populaires vendus en ligne se sont avérés avoir des logiciels malveillants préinstallés capables de lancer des cyberattaques coordonnées. Il est difficile de suivre les marques, mais ces appareils sont dotés de puces chinoises populaires de Rockchip et Allwinner. Certaines TV Box avec des puces telles que AllWinner T95Max, RockChip X12 Plus et RockChip X88 Pro 10 utilisaient un firmware infecté par le logiciel malveillant.

Le géant de la recherche s’est maintenant prononcé sur le problème après avoir reçu de nombreuses questions d’utilisateurs concernés. Google déclare que certaines boîtes se sont faussement commercialisées pour apparaître comme Android TV OS. Cependant, dans certains cas, ces téléviseurs sommaires ne fonctionnent qu’avec Android. Les fabricants ont mis un « relooking » pour les faire ressembler à un système d’exploitation Android TV normal. Le gros problème est que ces appareils ne sont pas certifiés Play Protect. Cela indique que le système d’exploitation et les applications peuvent être considérés comme non sécurisés, en particulier lorsqu’il s’agit de menaces de piratage bancaire.

Qu’est-ce que Play Protect et pourquoi est-il si important ?

« La sécurité des utilisateurs et la confidentialité des appareils sont une priorité absolue pour l’écosystème du système d’exploitation Android TV », a déclaré Google. L’entreprise continue; « C’est pourquoi nous travaillons avec notre partenaire pour nous assurer que les appareils Android TV OS respectent des politiques de sécurité et de confidentialité strictes. Ils doivent subir des tests approfondis pour garantir la qualité et la sécurité des utilisateurs. Ces appareils sont certifiés Play Protect, ce qui indique qu’ils sont équipés de la protection intégrée contre les logiciels malveillants de Google qui protège votre appareil, vos applications et vos données ».

Comment vérifier si ma TV BOX exécute Android TV ?

Afin d’empêcher les utilisateurs de tomber dans ces astuces, le géant de la recherche avertit les utilisateurs de consulter le site Web d’Android TV. À partir de là, ils pourront voir si le fabricant de leur appareil figure sur la liste approuvée. De plus, ils peuvent vérifier si leur boîtier est certifié Play Protect.

Comment vérifier si mon Android TV Box est certifié Play Protect ?

Pour vous assurer que votre TV Box est sécurisée et certifiée Play Protect, il vous suffit de vous rendre sur Google Play Store.

Ouvrez PlayStore sur votre TV Box

Cliquez sur l’icône de profil en haut à droite

Trouvez Play Protect et recherchez l’en-tête intitulé « Play Protect Certification ».

À partir de là, vous pourrez déterminer si votre appareil est certifié ou non.

Si votre appareil n’est pas certifié Play Protect, nous vous recommandons de contacter le fabricant et de demander un appareil entièrement testé et certifié Play Protect », a déclaré Google.

Évidemment, si vous avez un boîtier TV bon marché d’une marque sommaire, vous n’aurez probablement pas beaucoup de chance de demander un appareil avec la certification Play Protect. Cependant, les étapes seront utiles pour vous assurer que vous ne continuerez pas à utiliser un appareil qui ne répond pas aux exigences de sécurité nécessaires.

