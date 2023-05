L’application de tâches « Tasks » reçoit une mise à jour majeure avec un nouveau design, Tasks Cloud et la collaboration

Tasks est l’une de mes applications de tâches préférées, et elle a beaucoup évolué depuis que j’ai écrit pour la première fois à ce sujet ici sur Netcost-security.fr. Cette semaine, Tasks a été mis à jour vers la version 3.0, qui comprend un nouveau design pour l’application iOS, une application macOS entièrement reconstruite et de nouvelles fonctionnalités telles que Tasks Cloud et la collaboration. Lisez la suite pour en savoir plus sur les tâches 3.0.

Quoi de neuf avec Tasks 3.0 ?

La première chose que les utilisateurs actuels de Tasks remarqueront après l’installation de la mise à jour est la nouvelle conception. L’application iPhone et iPad dispose d’une nouvelle barre latérale, ce qui facilite la recherche de vos projets et filtres. La création d’une nouvelle tâche est également facilitée par la nouvelle interface et l’écran de détail de la tâche est beaucoup plus efficace. La prise en charge du glisser-déposer a également été améliorée, ce qui est idéal pour les utilisateurs d’iPad.

En ce qui concerne la version Mac, l’application a été entièrement reconstruite à partir de zéro. Selon le développeur, cela a permis à l’application de « se sentir plus native de la plate-forme ». Les utilisateurs doivent remarquer que la navigation dans l’application macOS est désormais bien meilleure à cause de cela.

Mais en plus de la nouvelle interface, Tasks 3.0 est également livré avec de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour introduit Tasks Cloud, une nouvelle façon de synchroniser vos tâches sur tous vos appareils. Alors que les versions précédentes reposaient sur iCloud, le nouveau système a permis de nouvelles possibilités, telles que la collaboration. Vous pouvez désormais inviter des personnes à collaborer avec vous sur un projet.

Lorsque vous collaborez avec d’autres utilisateurs, vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à chaque personne, recevoir des notifications de nouvelles tâches et répondre aux commentaires. Tout a été conçu dans un souci d’intimité. Cependant, les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise avec l’utilisation du nouveau système cloud peuvent continuer à utiliser iCloud Sync à la place.

En savoir plus sur l’application

Tasks a tout ce que vous attendez d’une excellente application iOS et macOS. Il prend en charge le mode sombre, les gestes de glisser-déposer, la souris et le trackpad, plusieurs fenêtres sur iPad, etc. L’application est même optimisée pour les modèles d’iPhone avec des écrans plus grands, avec une disposition en paysage à deux colonnes. Les raccourcis Siri, les widgets et les notifications sensibles au temps sont également pris en charge.

L’application est disponible pour iOS et macOS sur l’App Store, et vous pouvez l’essayer gratuitement. La licence complète de l’application coûte 24,99 $ par an, et il existe également une licence à vie pour 99,99 $. Cependant, vous pouvez acheter Tasks 3.0 dès maintenant à un prix réduit pour célébrer le 3e anniversaire de l’application.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :