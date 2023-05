Moto G Stylus 5G (2023) lancé avec Snapdragon 6 Gen 1

Motorola reste l’un des acteurs les plus pertinents sur le marché du milieu de gamme lorsque l’on parle du marché américain et de l’Amérique latine. Pour cette raison, la société met constamment à jour sa gamme avec de nouveaux concurrents. Aujourd’hui, la marque présente le Moto G Stylus 5G (2023) avec le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. C’est l’un des premiers appareils à proposer ce chipset, qui est le premier du genre. La série Snapdragon 600 entre enfin dans le nouveau schéma de dénomination avec le Snapdragon 6 Gen 1. Outre le nouveau chipset, l’appareil apporte le stylet évident derrière son nom. Sans plus tarder, voyons ce que l’appareil a en remorque.

Caractéristiques du Moto G Stylus 5G (2023)

Le Moto G Stylus 5G (2023) est un smartphone de milieu de gamme et apporte un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une découpe perforée en haut pour le tireur selfie 16 MP. Le téléphone apporte quelques améliorations à la configuration de son appareil photo principal avec un appareil photo de 50 MP avec une ouverture f/1,88. Il existe également un jeu de tir ultra large de 8 MP qui sert également de caméra macro. Puisqu’il y a une caméra qui fait deux fonctions, il n’y a pas besoin d’un capteur supplémentaire.

En termes de logiciel, le téléphone fonctionne sur Android 13 avec l’interface MyUX de Motorola en plus. La société promet une mise à jour Android majeure et jusqu’à trois ans de correctifs de sécurité. L’appareil tire son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 20 W. Les autres caractéristiques comprennent des haut-parleurs stéréo, une socket casque et un emplacement pour carte micro SD pour une extension de stockage supplémentaire.

Sous le capot, nous avons le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 qui apporte des améliorations significatives par rapport à l’un de ses prédécesseurs, le Snapdragon 695. Pour commencer, le chipset est basé sur un processus de pointe en 4 nm. Il apporte également 4 cœurs ARM Cortex-A78 à 2,2 GHz qui garantissent d’excellentes performances. Il existe également 4 cœurs ARM Cortex-A55 pour une efficacité énergétique. Le GPU s’appelle simplement Qualcomm Adreno, sans numéro précis. Le chipset devrait fournir une augmentation significative des performances par rapport à l’ancienne série Snapdragon 600 et est également au-dessus de la famille Snapdragon 4 Gen 1.

Tarification

Le Motorola Moto G Stylus 5G (2023) sera vendu dans les couleurs Cosmic Black et Rose Champagne. L’appareil se vend pour 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il se vend environ 399 $ aux États-Unis et, pour être honnête, c’est assez cher pour cet ensemble de caractéristiques. Le téléphone sera vendu par Cricket Wireless à partir du 2 juin. La version déverrouillée sera vendue par Motorola, Amazon et BestBuy à partir du 16 juin.

Il s’agit d’une version mineure par rapport à ce que l’entreprise a pour les prochains jours. Nous prévoyons que ce modèle atteindra bientôt d’autres régions, cependant, le nom pourrait être différent. Il convient de noter qu’il existe un stylet 4G Moto G (2023), il se situe bien en dessous en termes de caractéristiques et coûte également moins cher. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et sur d’autres modèles Moto G « 2023 » ici.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine