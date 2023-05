Une nouvelle mise à jour logicielle attend les utilisateurs d’Apple Watch

Apple a publié une nouvelle mise à jour logicielle pour Apple Watch que tous les utilisateurs doivent télécharger et installer aujourd’hui. La mise à jour est disponible pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures, Apple Watch SE et Apple Watch Ultra.

watchOS 9.5.1 est une mise à jour de 91,8 Mo qui, selon Apple, se concentre sur les corrections de bugs et les améliorations pour Apple Watch. Apple ne répertorie aucune mise à jour de sécurité pour cette version.

Le la mise à jour est disponible soit via l’application Paramètres sur Apple Watch ou l’application Watch sur iPhone. Apple a publié watchOS 9.5, la version précédente, plus tôt ce mois-ci avec l’ajout d’un nouveau cadran Pride pour 2023.

La plus grande mise à jour de watchOS dans le pipeline, bien sûr, est watchOS 10. Apple dévoilera la prochaine version majeure de watchOS lundi lors du lancement de la WWDC 2023. La conférence mondiale des développeurs commence par un discours d’ouverture le 5 juin. watchOS 10 est attendu être une mise à jour importante pour Apple Watch avec un accent sur les widgets.

Les premiers utilisateurs devraient s’attendre à voir les premières versions bêta de watchOS 10 à partir de lundi. La version finale sera probablement publiée en septembre.



