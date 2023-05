Vivo V29 Pro tease avec écran OLED et caméra selfie 50 MP

Vivo a lancé la série Vivo V27 sur les marchés mondiaux début mars et semble maintenant prêt à présenter sa prochaine grande nouveauté pour cette gamme. Aujourd’hui, Vivo a soudainement tease le Vivo V29 Pro, qui sert de suite directe au Vivo V27 Pro. La société semble sauter une série V28 au profit d’une série Vivo V29, mais ce n’est pas le fait le plus surprenant. La vraie surprise est de voir que le Vivo V29 Pro est tease comme « à venir » juste deux mois après le lancement de son prédécesseur.

Vivo V29 Pro arrive bientôt

Le teaser a été partagé par Vivo Philippines qui a créé une page de teasers pour le Vivo V29 comme « à venir ». Ce n’est pas seulement un teaser cryptique standard, la page révèle également certaines des caractéristiques les plus pertinentes du smartphone. Ceux-ci incluent les détails de l’affichage et de la caméra. Ce teaser coïncide avec le lancement de la série Vivo S17. Les Vivo S17 et S17 Pro seront lancés en Chine le 1er juin. Nous ne serons pas surpris de voir si l’un des téléphones de la série Vivo S17 s’avère être le Vivo V29 Pro dans le monde.

La page teaser confirme le Vivo V29 Pro avec un écran OLED incurvé 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’arrière, le téléphone apportera « une solution de triple caméra arrière de 64 mégapixels ». La signification de cela est plutôt vague, cela indique-t-il trois appareils photo de 64 mégapixels ? Nous devrons attendre des éclaircissements supplémentaires, mais nous pensons qu’au moins la caméra principale offrira une telle résolution plus OIS. Le téléphone apportera également une caméra frontale principale de 50 MP. L’appareil apportera une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 66 W. Enfin, il disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Le processeur reste un mystère.

À titre de comparaison, le Vivo V27 Pro propose le même écran incurvé avec la même résolution et le même taux de rafraîchissement. Cependant, le téléphone diffère sur l’appareil photo avec un appareil photo principal de 50 MP, un jeu de tir ultra large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Il a la même charge rapide de 66 W mais sa batterie est plus petite avec une capacité de 4 600 mAh. Le téléphone apporte le décent MediaTek Dimensity 8200 SoC. Le Vivo V29 Pro recevra probablement un chipset différent.

Nous devrons attendre que Vivo décide de divulguer plus de détails sur le Vivo V29 Pro.

