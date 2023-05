Le Samsung Galaxy F54 5G sera lancé le 6 juin

Samsung a réorganisé son activité de smartphones de milieu de gamme avec les séries Galaxy A et M. Cependant, en Inde, Samsung propose une gamme exclusive appelée la série Galaxy F. Ces smartphones exclusifs à l’Inde se concentrent généralement sur l’apport de caractéristiques de milieu de gamme décentes et de bons appareils photo. La société coréenne passe maintenant à l’introduction d’un nouvel appareil pour la série F en Inde, baptisé Samsung Galaxy F54 5G. L’appareil arrivera sur les étagères le 6 juin PM IST, mais il est déjà en précommande en Inde.

Samsung Galaxy F54 5G à venir le 6 juin avec un appareil photo 108MP

Bien que le téléphone soit déjà en précommande, Samsung n’a pas encore divulgué les caractéristiques complètes. La page de destination sur Flipkart révèle la disposition et la conception de l’appareil photo du téléphone. Nous sommes prêts pour un nouveau design rafraîchissant qui alignera le Samsung Galaxy F54 5G sur les appareils récents comme le Galaxy A54 5G. Ce design est proche de la série Samsung Galaxy S23 avec l’effet « goutte de pluie » pour les capteurs de l’appareil photo.

Le téléphone apportera une configuration à trois caméras qui est titrée par un appareil photo 108MP « leader du segment » avec stabilisation optique de l’image. Les teasers de Samsung suggèrent également la présence de Nightography (un terme fantaisiste pour les fonctions de photographie de nuit « spéciales »), Astrolapse, Single Take et Fun Mode. Il fonctionnera sur le système d’exploitation Android 13 avec One UI 5.0 ou 5.1 de Samsung en cours d’exécution.

Comme nous l’avons déjà dit, le Samsung Galaxy F54 5G est disponible en précommande sur le site Web de Samsung India. Les personnes intéressées par le combiné peuvent acheter un « VIP Pass » pour environ 999 INR (12 $/11 €). Il viendra avec les avantages de 2 000 INR (24 $/23 €).

Caractéristiques affirmées

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy F54 5G apporterait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il devrait apporter un SoC Exynos 1380 avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le téléphone apportera un appareil photo principal de 108 MP, un jeu de tir ultra large de 8 MP et un vivaneau macro de 2 MP. Il pourrait également apporter une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge de 25 W.

