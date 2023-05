Xiaomi MIX Fold 3 pour utiliser une caméra sous-écran et un objectif périscope

Xiaomi a fait des vagues dans l’industrie des smartphones avec ses designs innovants et sa technologie de pointe. Le dernier ajout à sa gamme est le Xiaomi MIX Fold 3, qui devrait sortir en septembre 2023. Le téléphone est un appareil pliable doté de nombreuses fonctionnalités qui le distinguent de la concurrence. Selon un blogueur technique Weibo populaire et fiable, @Digital Chat Station, le Xiaomi MIX Fold 3 compensera les regrets du MIX Fold 2. Il affirme que cet appareil sera fourni avec une caméra sous-écran. De plus, un téléobjectif périscope 5x et une charge de flash sans fil de 50 W.

Conception et affichage

Le Xiaomi MIX Fold 3 dispose d’un écran OLED pliable qui mesure 8,01 pouces lorsqu’il est déplié. L’écran a une résolution de 1860 x 2480 pixels et un rapport d’aspect de 20:9. Une fois plié, le téléphone a une façade en verre et un dos en plastique, avec une protection Gorilla Glass 5. Le téléphone est disponible dans les couleurs noir et céramique, avec un dos en céramique et un cadre en aluminium. Tel que rapporté par PhoneAqua, le téléphone pèse 317 g lorsque la façade en verre est pliée et 262 g lorsqu’elle est dépliée.

Placer la caméra frontale sous l’écran est l’un des principaux points de discussion de cet appareil. Ce n’est pas facile à réaliser car la caméra doit recevoir suffisamment de lumière pour une sortie décente. Comme l’écran est transparent, c’est un gros problème. Pour cette raison, la caméra sous écran n’est pas si populaire même si quelques téléphones portables l’utilisent.

Performance

Le Xiaomi MIX Fold 3 devrait être fourni avec le système d’exploitation Android 11 et un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Selon les rumeurs, le téléphone aurait jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Le téléphone devrait avoir une batterie de 5020 mAh prenant en charge une charge rapide de 67 W. Cet appareil devrait également avoir une caméra périscope et un indice de protection IP pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Prix ​​et date de sortie

Le Xiaomi MIX Fold 3 devrait sortir en septembre 2023. Le prix du téléphone devrait commencer entre 2 500 $ et 2 600 $. Cependant, il existe d’autres sources qui suggèrent une fourchette de prix inférieure de 1 500 $ à 1 600 $. Le prix réel du téléphone sera confirmé plus près de la date de sortie.

Xiaomi MIX Fold 3 contre Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Xiaomi MIX Fold 3 devrait concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold 3. Selon les rumeurs, le téléphone Xiaomi aurait une batterie plus grande, plus de RAM et un appareil photo périscope, qui sont des fonctionnalités que le téléphone Samsung n’a pas. Cependant, le téléphone Samsung a un nom de marque plus établi et une plus grande part de marché. La comparaison réelle entre les deux téléphones devra attendre la sortie du Xiaomi MIX Fold 3.

Derniers mots

Le Xiaomi MIX Fold 3 est un ajout passionnant au marché des téléphones pliables. Avec son design innovant et sa technologie de pointe, le téléphone devrait donner du fil à retordre au Samsung Galaxy Z Fold 3. Le téléphone devrait sortir en septembre 2023 et le prix réel sera confirmé plus près de la date de sortie.

