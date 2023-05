Dimensity 9300 pour verrouiller les cornes avec Snapdragon 8 Gen 3 avec quatre cœurs Cortex-X4 de nouvelle génération

MediaTek a fait des vagues dans l’industrie de la téléphonie mobile avec sa série de chipsets Dimensity. Le dernier ajout à cette série est le Dimensity 9300, qui devrait changer la donne dans le monde des SoC mobiles. Le dernier rapport sur le Dimensity 9300 est qu’il sera fourni avec quatre cœurs Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720. Cela vient du blogueur technologique Weibo populaire et fiable, @Digital Chat Station. Si cela est vrai, cela indique que la puce abandonnera entièrement le cluster Cortex-A5xx. Ces nouvelles caractéristiques devraient offrir une augmentation de la puissance tout en consommant 50 % d’énergie en moins que le Dimensity 9200. Le Dimensity 9300 est un SoC phare qui devrait rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Dimension 9300 Performances

Selon les fuites et les rumeurs, le Dimensity 9300 devrait fournir une sortie similaire au Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, le premier aura de bien meilleures caractéristiques CPU. C’est un énorme progrès pour MediaTek, car Qualcomm est au sommet du marché de la téléphonie mobile haut de gamme depuis des années. Le Dimensity 9300 devrait offrir des performances décentes dans les tâches monothread et multithread. Cela en fera également un chipset idéal pour les jeux et autres applications exigeantes.

Nom et date de sortie

Le nom du Dimensity 9300 a été confirmé, et on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une grande itération. Cependant, MediaTek n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour le chipset. Selon les rumeurs, le Dimensity 9300 devrait sortir au second semestre 2023. Cela indique que nous pouvons nous attendre à voir des téléphones portables alimentés par ce chipset d’ici la fin de l’année.

Derniers mots

Le Dimensity 9300 est un nouveau chipset passionnant de MediaTek. Il devrait offrir d’excellentes performances tout en consommant moins d’énergie que son prédécesseur. Avec sa nouvelle configuration de processeur, cette puce devrait concurrencer les goûts du Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui domine le marché des smartphones haut de gamme depuis des années. Bien que nous ne connaissions pas encore la date de sortie officielle du chipset, nous pouvons nous attendre à voir des smartphones alimentés par la puce d’ici la fin de l’année. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone, cela vaut peut-être la peine d’attendre l’arrivée du MediaTek.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine