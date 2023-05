Audio Hijack pour Mac peut désormais exécuter le débruitage automatique de la parole avec Machine Learning

Les braves gens de Rogue Amoeba ont publié l’année dernière une toute nouvelle version de l’excellente application Audio Hijack. Aujourd’hui, le logiciel de capture sonore s’enrichit de trois nouvelles fonctionnalités, en partie grâce au Machine Learning sur Mac.

Audio Hijack 4.2 étend les capacités de l’application en introduisant « trois nouveaux blocs puissants pour ajuster et améliorer l’audio circulant via Audio Hijack », selon Rogue Amoeba.

La première est la fonction de débruitage de vitesse basée sur l’apprentissage automatique. Voici comment ils le décrivent :

Faites ressortir le discours tout en éliminant le reste. Grâce à la fonction de réduction de bruit de pointe de Speech Denoise, vous pouvez supprimer le bruit de fond et mettre en évidence la parole comme jamais auparavant. Speech Denoise exploite la puissance de l’apprentissage automatique (ML) pour faire briller votre audio, le tout avec une interface incroyablement simple.

Vient ensuite un nouveau bloc d’égalisation paramétrique :

Découvrez un contrôle inégalé sur le son de votre audio avec le nouvel égaliseur paramétrique. Ce nouvel effet puissant vous permet de régler avec une précision chirurgicale, en utilisant plusieurs bandes avec des types de filtres, une fréquence, un Q et un gain entièrement personnalisables. L’interface offre une multitude d’options que vous pouvez expérimenter, faisant du réglage audio précis un plaisir.

Le dernier est un nouveau bloc de filtre FIR qui vous permet de « recréer l’ambiance d’une grande salle de concert ou d’un studio confortable, directement depuis votre Mac ».

Audio Hijack inclut également ces améliorations de la prise en charge de VoiceOver :

Entre autres améliorations, il est désormais possible de naviguer vers la fenêtre globale via VoiceOver, et la navigation VoiceOver du menu global lui-même a été améliorée. De plus, les sections de la bibliothèque de blocs sont désormais plus faciles à parcourir et une multitude d’éléments dans l’application sont désormais plus accessibles.

Ce n’est pas tout, cependant. Audio Hijack 4.2 apporte des mises à jour aux blocs existants, y compris l’audio du système, le mélangeur, les lectures et les sparklines d’égalisation. Les nouveaux blocs et les mises à jour des blocs existants sont expliqués dans le manuel d’utilisation Audio Hijack mis à jour.

Audio Hijack 4 est disponible à l’achat sur Mac pour 64 $. Les clients d’Audio Hijack 3 peuvent effectuer une mise à niveau pour un prix réduit de 29 $. Si vous travaillez avec de l’audio sur Mac, Audio Hijack est fortement recommandé.

De la capture du flux en direct des performances de Coachella de blink-182 à l’enregistrement de podcasts audio chaque semaine, Audio Hijack fait partie de ce qui fait de mon Mac un Mac. Consultez les notes de version complètes pour la version 4.2.0 ici.

