Quand Apple sortira-t-il son casque de réalité mixte ?

Nous sommes en pleine phase de battage médiatique pour le casque de réalité mixte d’Apple. Il y a une bonne raison à cela.

Pour commencer, nous espérions que ces dernières années seraient enfin l’année du casque. Il est en développement depuis si longtemps. Plus important encore, la révélation du casque Apple est en fait imminente maintenant.

Apple organise son discours d’ouverture annuel de la conférence mondiale des développeurs le lundi 5 juin. C’est le premier événement Apple de 2023 et où Apple reconnaîtra officiellement le casque pour la première fois.

Cela est basé sur le consensus des rapports parmi les principaux organes d’information, dont Bloomberg et le Wall Street Journal. Notamment, Apple n’a pas « divulgué » à un seul journaliste que le discours d’ouverture de la WWDC n’inclurait pas le casque.

De plus, Apple a invité un certain nombre d’experts dans le domaine de la réalité virtuelle à assister au discours d’ouverture de la conférence. Apple a tendance à le faire lorsque ce sont les membres de la presse qui ne couvrent généralement pas l’entreprise pour avoir accès à un produit nouveau et pertinent. Par exemple, Apple a invité des experts des sports extrêmes qui ne couvrent généralement pas l’entreprise à l’événement Apple Watch Ultra en septembre dernier.

Franchement, il serait plus surprenant pour les gens de savoir si Apple n’a pas dévoilé le casque de réalité mixte lundi que s’ils l’ont fait. C’est un bon endroit pour tous ceux qui sont intrigués par les nouvelles catégories de produits Apple.

Keynote Apple en 2017 qui comprenait une démonstration VR avec le Mac

Ce qui est moins certain, c’est quand Apple commencera à vendre le casque de réalité mixte. Le prix supposé de 3000 $ du casque pourrait apaiser les inquiétudes des personnes qui pourraient autrement envisager un appareil Apple AR / VR.

Mais pour ceux qui ne font que supplier Apple de prendre leur argent, il n’y a pas de consensus sur le moment où Apple sortira réellement le casque. Les rapports vont de fin juin ou juillet au 4e trimestre 2023 ou au 1er ou 2e trimestre 2024. Un lancement bien plus tardif que cet été est totalement inédit pour Apple. De nouvelles catégories de produits, notamment l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, peuvent être dévoilées des mois avant leur lancement.

En effet, Apple ne risque pas de nuire aux ventes d’un produit qu’il vend déjà, et les clients potentiels peuvent éviter d’acheter un produit d’un concurrent. Jusqu’à présent, les médias ont alimenté le cycle de battage médiatique pour le casque Apple, et un lancement qui pourrait prendre près d’un an ne fera que continuer à susciter l’intrigue.

Apple Watch est l’exemple le plus récent de cette stratégie. Apple a dévoilé le produit en septembre 2014 lors de l’événement iPhone 6 avant de tenir un deuxième discours en mars 2015 pour partager des détails supplémentaires. Les premières montres n’ont été expédiées que fin avril.

Dirigeants d’Apple assistant à un keynote d’Apple

Dans cet esprit, il est tout à fait possible qu’Apple dévoile son casque de réalité mixte, l’appelle Reality Pro, détaille sa plate-forme xrOS et ne publie toujours pas de prix. Espérons que cela ne se produira pas, car Apple n’a enregistré la gamme de prix complète de ses montres que pour le deuxième événement. Le prix de départ était inclus dans l’annonce originale.

En résumé, nous pouvons nous attendre à voir le casque de réalité mixte d’Apple être officiellement annoncé le lundi 5 juin, lors du discours d’ouverture de la WWDC qui commence à 10 h 00 PT/13 h HE. Le casque de réalité mixte « Reality Pro » d’Apple ne devrait cependant pas être mis en vente le même jour. Les rapports indiquent généralement un lancement fin 2023/début 2024 pour le produit.

