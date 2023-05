Asus présente un moniteur de jeu OLED super ultra large de 49 pouces au Computex 2023

Vue d’ensemble : les moniteurs ultra-larges incurvés de plus de 40 pouces d’entreprises telles que LG, Dell, Philips et Samsung ont pris de l’importance au cours des dernières années. Asus a dévoilé un produit au Computex qui combine le design (form factor) avec un panneau QD-OLED, intensifiant la concurrence de l’entreprise avec l’Odyssey Neo G9 de Samsung.

Asus a dévoilé un ajout QD-OLED de 49 pouces à sa gamme de moniteurs ultra-larges ROG. En dehors de la technologie d’affichage, le PG49WCD ressemble à l’Odyssey Neo G9 de Samsung et au XG49WCR Asus introduit en janvier.

Comme ses homologues dans l’espace des moniteurs ultra haut de gamme, le nouvel écran d’Asus mesure 5 120 x 1 440 pixels – essentiellement deux moniteurs 27 pouces 1440p fusionnés côte à côte. Comme le XG49WCR, il essaie de couvrir la vision périphérique de l’utilisateur avec une courbure de 1 800R.

Par rapport aux autres moniteurs 5K de 49 pouces, le principal sacrifice du modèle QD-OLED est le taux de rafraîchissement. Il est limité à 144 Hz (avec un temps de réponse de 0,03 ms et AMD FreeSync Premium), tandis que le XG49WCR atteint 165 Hz et l’offre de Samsung atteint 240 Hz.

Le PG49WCD bénéficie de la certification VESA DisplayHDR True Black 400 avec des couleurs 10 bits et une gamme de couleurs DCI-P3 de 99 %. Avec HDR activé, la luminosité maximale est de 1 000 nits sur 3 % de la surface de l’écran.

L’écran comprend un appareil de refroidissement de taille importante. Le dissipateur thermique monté à l’arrière fournit une solution sans ventilateur pour la carte mère, tandis que le panneau gère les thermiques avec une couche de film de graphène juste en dessous.

Asus ne dit pas exactement combien de ports le PG49WCD comprend, et les images fournies ne sont pas assez grandes pour le dire, mais la société a confirmé qu’il dispose de sorties DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1. Il dispose également de plusieurs ports USB 3.1 Gen 1 Type-A et d’un port 90W Type-C.

Les deux nouveaux super-ulrawides d’Asus disposent d’une commutation clavier-vidéo-souris interne. Avec deux PC connectés à un moniteur, les utilisateurs peuvent afficher les signaux vidéo des deux côte à côte pour une expérience deux en un. Déplacer le curseur de la souris entre les deux côtés bascule automatiquement le contrôle d’un PC à l’autre, et la connexion USB permet des transferts de fichiers transparents entre les appareils.

Asus n’a pas révélé les détails de prix ou de disponibilité de ses nouveaux écrans 5K de 49 pouces, mais ils seront probablement chers. L’Odyssey Neo G9 a été lancé à 2 500 $ mais a depuis été fréquemment proposé autour de 1 700 $, alors ne soyez pas surpris si les moniteurs Asus se trouvent dans ce quartier.

