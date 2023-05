La police de l’Ohio crédite Apple Watch pour les avoir alertés d’un accident de voiture ce week-end

La police de l’Ohio attribue à l’Apple Watch la notification d’un accident de voiture mortel survenu au cours du week-end. Malheureusement, l’accident de voiture a fait un mort et une autre dans un état critique. La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête, mais la police de Columbus, dans l’Ohio, a déclaré avoir utilisé une combinaison de technologies pour localiser l’incident.

La police a déclaré que c’était une alerte d’urgence Apple Watch qui les avait d’abord informés de l’accident de voiture.

« L’accident impliquant un seul véhicule s’est produit entre 7h00 et 8h00 dans la zone de la I-71 nord et de la I-270, selon le bureau du shérif », rapporte WBNS. « Les policiers de Grove City ont été alertés de l’accident par une Apple Watch. »

La police a également utilisé la technologie des drones pour localiser la voiture après son arrivée à l’emplacement partagé par l’Apple Watch.

« Après que les agents n’aient pas pu localiser le véhicule, ils ont appelé l’équipe de drones avec le bureau du shérif pour obtenir de l’aide », écrit WBNS. « Avec le drone, les autorités ont pu repérer la voiture, une Chevy Spark, dans le ravin entre la I-71 nord et la bretelle de sortie vers la I-270 est. »

Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra ont introduit la détection d’accident de voiture en septembre 2022. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro incluent également la détection d’accident de voiture. Les téléphones incluent également la communication d’urgence par satellite dans les zones non couvertes par le réseau mobile.

Depuis son lancement l’automne dernier, Apple a continuellement optimisé son logiciel pour qu’il soit mieux optimisé pour détecter les accidents de voiture tout en résolvant les problèmes de fausses alarmes causées par les montagnes russes et le ski.

