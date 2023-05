Pratique : le bracelet sport Apple Watch « Atlantic Blue » en édition limitée de Nomad

Nomad a lancé sa dernière édition limitée Apple Watch Sport Band. Le nouveau « Atlantic Blue » offre une teinte riche et profonde. Lisez la suite pour un aperçu pratique de ce nouveau groupe Apple Watch et des fonctionnalités et avantages au-delà du Sport Band d’Apple.

J’utilise le bracelet sport Atlantic Blue Nomad en édition limitée avec mon Apple Watch Ultra. Il a le même design et les mêmes caractéristiques éprouvés que le Nomad Sport Band existant dans une couleur nette en édition limitée.

Le nouveau Atlantic Blue de Nomad est une teinte marine très riche qui a l’air fantastique. Pour le contexte, je pense que le bleu semble un peu plus clair en personne que sur le site Web de Nomad. Mais il lit plus sombre à l’ombre/à l’intérieur qu’à l’extérieur/au soleil.

Caractéristiques du bracelet sport nomade

Caoutchouc fluoroélastomère FKM

100% étanche

Canaux de ventilation intérieurs

Goupille de fermeture en aluminium sur mesure

Taille 150 mm – « taille unique » pour les montres Apple 45 et 49 mm

Conçu pour Apple Watch Ultra, Series 8, 7, 6, SE et toutes les versions précédentes d’Apple Watch

Prix ​​: 60 $

Comme je l’ai partagé lorsque j’ai déjà examiné le Nomad Sport Band, j’apprécie que la conception de la goupille de fermeture en forme de pilule offre un ajustement plus sûr que la goupille en forme de boule qu’Apple utilise avec son Sport Band. Et le Nomad Sport Band offre un réglage complet.

Atlantic Blue Nomad Sport Band (un peu plus sombre à l’intérieur)

Si vous n’avez pas porté le Sport Band de Nomad, les canaux de ventilation améliorent vraiment la circulation de l’air pour une expérience plus respirante par rapport au design plat du Sport Band d’Apple.

Les bracelets sport de Nomad sont devenus mon Apple Watch préféré depuis des années et ils se sont avérés durables et confortables à long terme.

Obtenez l’édition limitée Atlantic Blue

Vous pouvez maintenant vous procurer le bracelet sport Nomad Atlantic Blue pour Apple Watch pour une durée limitée.

Il est conçu pour les montres Apple 45/49 mm de taille M/L 150 mm (convient à la plupart des poignets), au prix de 60 $. Les autres couleurs incluent Lunar Grey, Ash Green, Dune, Marine Blue, Ultra Orange et Black.

