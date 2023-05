Diablo 4 premières tests sont maintenant en ligne

Par GameSpot 30 mai 2023



80

Diablo IV, à l’heure actuelle, ne peut échapper à la comparaison avec le passé de la franchise à laquelle il appartient, mais c’est heureusement un jeu qui a été conçu avec une forte conscience de ce qui a rendu chacun vénéré ou vilipendé. Il représente une approche mesurée pour combiner les nombreux éléments des entrées précédentes qui ont fonctionné dans un système qui ressemble au nouveau porte-drapeau du jeu de rôle d’action.

Par Dieu est un geek 30 mai 2023



90

Diablo 4 n’est peut-être pas l’énorme bond en avant que certains espéraient, mais il offre toujours une aventure incroyable à travers un monde sombre et captivant.

Par ScreenRant 30 mai 2023



90

Dans l’ensemble, l’histoire de Diablo 4 est sombre et granuleuse, mais offre suffisamment de sentiments d’espoir et de puissance pour inciter le joueur à continuer. La ruée vers la défaite de hordes d’ennemis pour des armes et des armures de plus en plus incroyables est tout simplement imbattable. Les fans de la série qui existent depuis le jeu original verront de nombreux rappels aux titres précédents qui offrent un sentiment satisfaisant de continuité, tandis que de nombreux problèmes de Diablo 3 semblent avoir été corrigés.

Par SportsKeeda 30 mai 2023



90

Diablo 4 a été une expérience incroyable. Bien que j’aie quelques réflexions sur l’histoire, cela doit attendre plus tard. Les combats du jeu étaient fantastiques et la parité visuelle était de qualité. Cependant, je dois dire que le titre se sent mieux sur un contrôleur que sur le clavier et la souris.

Par IGN 30 mai 2023



90

Diablo 4 est une suite époustouflante avec une conception de fin de partie et de progression presque parfaite qui le rend absolument atroce à poser. L’histoire est une assez grosse déception bien qu’elle soit toujours une amélioration notable par rapport à Diablo 3 et il y a quelques bugs ennuyeux qui doivent être éliminés, mais le combat, le jeu de butin et les images et les sons de ce monde sont suffisamment impressionnants pour lisser ceux-ci. bords rugueux.

Par Pocket-Lint 30 mai 2023



90

Diablo 4 est un portail temporel – vous commencez à y jouer et perdez une soirée en un clin d’œil, avec un monde gothique magnifique à explorer et une gamme de classes à expérimenter, ce qui en fait un package convaincant.

Par GameRant 30 mai 2023



90

Blizzard a pris vingt ans de cours de conception de jeux et les a tous mis dans Diablo 4. La variété des choses à faire dans le jeu et la pléthore de choix de construction donnent l’impression qu’elles proviennent d’une entreprise qui a connu les plus hauts et les plus bas en développement de jeux et pris à cœur certaines de ces leçons durement apprises. Il y a beaucoup d’amour intégré dans chaque aspect de Diablo 4, et les utilisateurs le trouveront dans chaque système et recoin de Sanctuary.

Par DigitalTrends 30 mai 2023



80

La richesse du butin de Diablo 4 et ses systèmes de personnalisation significatifs compensent la plupart de ses concessions MMO frustrantes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :