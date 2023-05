MIUI 14 arrive sur sept autres modèles !

Xiaomi est sur le point de publier des mises à jour MIUI 14 stables basées sur Android 13 pour sept modèles dans les prochains jours. La société vise à terminer la distribution de la version actuelle avant l’introduction d’Android 14, qui sera bientôt lancée. Ces derniers temps, l’accent a été mis sur les segments d’entrée et intermédiaire. Et les sept modèles qui recevront la mise à jour sont issus de ces segments selon le portail Xiaomiui.

Xiaomi publiera la mise à jour MIUI 14 pour 7 modèles avec des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités

Les modèles qui recevront la mise à jour MIUI 14 sont :

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro V14.0.1.0.TKCCNXM

POCO M5s V14.0.2.0.TFMIXM

Redmi Note 11 V14.0.1.0.TGCMIXM

Redmi Note 11 NFC V14.0.1.0.TGKMIXM

Redmi Note 11S 5G V14.0.2.0.TGLMIXM

Redmi Note 11S V14.0.2.0.TKEMIXM

Redmi 10 V14.0.1.0.TKUEUXM

La mise à jour MIUI 14 comprend plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de supprimer la plupart des applications de base qui ne sont plus utilisées, grâce à l’interface améliorée. La mise à jour réduit également la consommation d’énergie des applications tierces de 22 %. Grâce à la technologie du moteur à photons qui améliore les performances des applications, notamment pour les jeux multijoueurs.

Xiaomi affirme que les performances du système se sont considérablement améliorées avec la mise à jour MIUI 14. En fait, la fluidité du système a été augmentée de 88 % avec le duo Android 13 et MIUI 14. Alors que la consommation d’énergie a diminué de 16 pour cent. Malgré ces améliorations, le nouveau MIUI 14 occupe 23 % moins d’espace que la version précédente. Comme l’interface a été retravaillée et redéveloppée.

Il convient de noter que le nouveau MIUI 14 est idéal pour les modèles avec Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ et les nouveaux processeurs Snapdragon 8 Gen 2. Une autre fonctionnalité offerte par la mise à jour est les « super icônes » qui permettent aux utilisateurs d’ajouter différents symboles à l’écran d’accueil et de créer un thème plus vivant.

En conclusion, la mise à jour MIUI 14 de Xiaomi pour sept modèles apportera plusieurs améliorations aux utilisateurs, notamment la possibilité de supprimer des applications de base, une consommation d’énergie réduite, des performances système améliorées et une interface plus optimisée. L’accent mis par la société sur les segments d’entrée et intermédiaire indique également que davantage d’utilisateurs pourront bénéficier de ces innovations.

