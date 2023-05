Les glaciers regorgent de micro-organismes : « Il y en a bien plus qu’on ne le pensait »

C’est ce qu’affirme une équipe de chercheurs danois qui ont trouvé des milliers d’espèces différentes dans l’eau de fonte des glaciers du Groenland et d’Islande.

Les glaciers contiennent beaucoup plus de micro-organismes qu’on ne le supposait auparavant. À l’intérieur de celles-ci sont emprisonnées plusieurs milliers d’espèces, dont des bactéries, des virus, des champignons et des algues, qui dorment dans la glace et se réveillent dans la fonte des eaux. « C’est tout un écosystème dont nous ignorions jusqu’à récemment l’existence », a déclaré le microbiologiste Alexandre Anesio de l’Université d’Aarhus, au Danemark, qui a dirigé une équipe de recherche qui a analysé les calottes glaciaires du Groenland et d’Islande, tant en surface qu’en dessous. « Il y a même des preuves suggérant qu’ils colorent la glace et la font fondre plus rapidement. »

L’un des micro-organismes sur lesquels les chercheurs ont concentré leurs analyses est une petite algue noire, qui pousse sur la glace et la teint en noir. « À mesure que la glace s’assombrit, il devient plus difficile de réfléchir la lumière du soleil. Ainsi la chaleur des rayons est absorbée par la glace qui commence à fondre. Et plus la glace fond, plus la température sur Terre est élevée – a souligné Anesio -. Les algues jouent donc un rôle important dans le réchauffement climatique.

Des milliers de micro-organismes piégés dans les glaciers

La recherche de formes de vie cachées dans les glaciers, détaillée dans un article de recherche publié dans la revue Geobiology, a mis en évidence comment des milliers de micro-organismes glaciaires sont capables de répondre à la fonte des glaciers qui se produit sur une échelle de temps d’heures et de jours. Cela indique qu’il ne faut que peu de temps aux microbes pour se réveiller et redevenir actifs. « Une petite flaque d’eau de fonte sur un glacier peut facilement abriter 4 000 espèces différentes » précise Anesio qui, avec ses collègues, a analysé la glace et la neige de deux glaciers, l’un en Islande et l’autre au Groenland, entre le milieu et la fin de l’été, notant que plus de la moitié des bactéries présentes étaient actives. Les autres étaient dormants ou morts, mais dans la journée qui a suivi leur dissolution, certains de ces microbes dormants ont retrouvé la capacité de transcrire des gènes et de produire des grains de protéines.

« Nos données suggèrent que les micro-organismes glaciaires réagissent rapidement aux conditions dynamiques et changeantes typiques de leur environnement naturel – observent les chercheurs -. Nous en déduisons que la biologie et la biogéochimie des surfaces glaciaires sont façonnées par des processus qui se produisent sur des échelles de temps courtes (c’est-à-dire quotidiennes) et sont donc sensibles aux altérations du régime de fonte des glaciers dues au changement climatique.

Une meilleure compréhension de l’activité des micro-organismes à la surface des glaciers est essentielle pour répondre aux préoccupations croissantes concernant le réchauffement dans les régions polaires, ainsi que pour les utiliser comme analogues pour les formes de vie qui pourraient exister dans des mondes gelés potentiellement habitables. Même la NASA suit de près les résultats des recherches de l’équipe, qui pourraient être cruciales dans la recherche de la vie dans l’espace. « Si la vie se développe sur et sous la glace, il y a une chance que nous la trouvions également sur Mars ou dans la lumière glaciale de Jupiter ou de Saturne – a ajouté Anesio -. Comme nous, la NASA s’intéresse aussi beaucoup au comportement des micro-organismes sur la glace. De combien de nutriments ont-ils besoin ? Quel type d’alimentation ? Et comment fonctionne l’écosystème auquel ils appartiennent ? Autant de questions auxquelles on espère pouvoir se poser pour répondre à l’avenir ».

