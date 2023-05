Lancement mondial du Vivo Y78 avec Snapdragon 695 et écran AMOLED

Le marché mondial des smartphones de milieu de gamme est en plein essor avec de nombreux concurrents qui se battent pour une part de marché. Vivo est l’un des acteurs les plus importants en Europe et en Asie avec un large portefeuille de combinés Vivo. La série Vivo Y est celle qui comprend les smartphones bas de gamme et milieu de gamme de la marque. Aujourd’hui, la marque apporte un concurrent sérieux pour cette gamme sous la forme de Vivo Y78.

Aujourd’hui, Vivo Singapour a dévoilé le Vivo Y78. Comme d’habitude pour un téléphone de milieu de gamme, ce fut un lancement silencieux sans beaucoup de buzz ni d’attrait marketing. Cependant, le téléphone apporte des caractéristiques décentes comme le Qualcomm Snapdragon 695 et un écran OLED. Il est à noter que ce Vivo Y78 n’est pas le même que celui lancé en Chine au début du mois. Le nouvel appareil apporte un écran plus grand avec un chipset différent. Il ressemble au Vivo Y78+ mais reste différent.

Caractéristiques du Vivo Y78

L’un des détails les plus attrayants du Vivo Y78 est son écran de 6,78 pouces. Il s’agit d’un écran AMOLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les écrans AMOLED deviennent enfin populaires sur le marché du milieu de gamme, et le Vivo Y78 est le dernier concurrent à apporter des couleurs vives et de vrais noirs à ce segment. Le téléphone apporte également un rapport d’aspect de 20: 9 et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran. L’écran est légèrement incurvé, ajoutant une sensation premium au smartphone. Il est assez étroit avec 7,9 mm d’épaisseur et léger avec seulement 177 grammes.

Vivo a dû couper quelques coins pour garder le prix attrayant. Le téléphone a un corps en plastique, mais la bonne partie est qu’il s’agit d’un corps IP54. Cette cote rend le téléphone résistant à la poussière et lui permet de résister à quelques éclaboussures d’eau.

En termes d’optique, le Vivo Y78 est équipé d’un appareil photo 64 MP avec ouverture f/1.8 et OIS. Il dispose également d’un appareil photo macro 2 MP à l’arrière et d’un capteur de profondeur 2 MP. Ce combo est différent de ce que nous voyons habituellement sur les smartphones Vivo de la série Y. Pour les selfies et les appels vidéo, le téléphone dispose d’un jeu de tir de 16 MP caché à l’intérieur d’un trou de perforation centré.

Le téléphone amène le Qualcomm Snapdragon 695 à la barre. Ce chipset vieillit à ce stade lorsque nous parlons de performances, mais est assez décent et offre une connectivité 5G. Le téléphone apporte 8 Go de RAM, ce qui est excellent pour le multitâche, et a jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il n’y a pas de fente pour carte micro SD pour une extension supplémentaire. Le téléphone exécute Funtouch OS 13 dès la sortie de la boîte.

Le Vivo Y78 dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 44 W. Le téléphone est fourni avec un chargeur 11V/4A et un câble USB Type-C dans la boîte.

Disponibilité et autres détails

Le téléphone se vendra en Dream Gold et Flare Black avec des effets de dégradé. Malheureusement, les informations sur les prix n’ont pas encore été révélées. Cependant, nous mettrons à jour ce message dès que le prix sera disponible.

Dans les nouvelles connexes, Vivo se prépare à lancer les Vivo S17 et S17 Pro en Chine et plus de détails sont devenus disponibles aujourd’hui. Tout comme le Vivo Y78, ces téléphones pourraient être lancés dans le monde plus tard sous le nom de Vivo V28 et V28 Pro.

