Vivo S17 repéré avec Snapdragon 778G+ ; S17 Pro tease avec une caméra selfie 50MP

Vivo a testé certains de ses smartphones sur Geekbench. Après une analyse comparative effectuée par l’iQOO Neo 7 Pro de vivo, un téléphone de marque Vivo – Vivo S17 – a été repéré sur le site Web d’analyse comparative. Comme prévu, Geekbench révèle certaines des principales caractéristiques fournies avec le smartphone. Le téléphone nouvellement repéré porte le numéro de modèle Vivo V2283 et a le Qualcomm Snapdragon 778G + en remorque.

Vivo S17 passe par Geekbench

Le prétendu Vivo S17 a été répertorié sur Geekbench avec le nom de code « Lahaina ». À en juger par les caractéristiques du processeur et le GPU Adreno 642L, il est facile de le confirmer en tant que Qualcomm Snapdragon 778+. Il s’agit d’un puissant chipset de milieu de gamme avec 4 cœurs ARM Cortex-A78 et un GPU capable de gérer sans problème des jeux exigeants. Fait intéressant, la référence confirme également une quantité généreuse de RAM – environ 12 Go. Enfin, le téléphone fonctionne sous Android 13 OS, ce qui indique Funtouch OS 13 pour les marchés mondiaux et OriginOS 3 pour la Chine.

Les détails de la caméra S17 Pro ont été renseignés

Nous nous attendons à ce que Vivo confirme bientôt le chipset pour le Vivo S17, après tout, la marque a déjà commencé la campagne de teasing pour ces appareils. Aujourd’hui, la page officielle Weibo de Vivo a commencé à taquiner certains des détails du Vivo S17 Pro. La marque a révélé que le téléphone apportera un flash LED pouvant s’allumer à différentes températures. Il apportera également deux flashs LED orientés vers l’avant qui s’adaptent au cadre supérieur du téléphone. Ceux-ci s’allumeront lorsque vous souhaiterez prendre des selfies dans des environnements sombres. Le Vivo S17 Pro est confirmé avec un jeu de tir de 50 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Il n’est pas surprenant de voir une caméra frontale de 50 MP sur le Vivo S17. Après tout, cette gamme a une histoire récurrente de caméras selfie super capables. Nous nous attendons également à ce que cette caméra apporte un large champ de vision pour compenser l’absence d’une caméra ultra large. Les teasers suggèrent également que le tireur de portrait est un téléobjectif 2x. De plus, le téléphone est équipé d’une sorte de « capteur spectral super sensible » qui devrait permettre un meilleur rendu des couleurs. Malheureusement, Vivo n’a pas encore donné plus de détails expliquant cette technologie.

Les Vivo S17 et S17 Pro arriveront sur le marché chinois le 31 mai. Les Vivo S17 et Pro devraient atteindre d’autres marchés à un moment donné en tant que Vivo V28 et V28 Pro, respectivement. Ces nouveaux smartphones sont la dernière approche de Vivo pour conquérir le marché haut de gamme du milieu de gamme. Comme les teasers le suggèrent déjà, l’accent des séries S et V restera sur le département caméra. Le Vivo S17 Pro a été repéré il y a quelques jours sur la console Google Play. Et vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine