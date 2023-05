Apple Music VR et le casque de réalité mixte

J’ai passé une partie du vendredi soir à assister à un concert en réalité virtuelle. Ce n’était pas très bon. À cette heure la semaine prochaine, cependant, Apple devrait déjà avoir dévoilé son casque de réalité mixte. J’espère qu’une partie du pitch inclut Apple Music.

Mon expérience de casque de réalité virtuelle n’est pas nulle, mais elle est très limitée. J’ai essayé la première version PlayStation VR en 2018, et j’ai passé quelques jours avec le Meta Quest 2 il y a un an. Franchement, je ne me souviens pas beaucoup de l’expérience PS VR, mais je n’ai pas vu la valeur du Meta Quest 2 et je l’ai renvoyé.

J’ai acheté le Quest 2 dans le but de comprendre à quoi servait le casque VR à 300 $. J’ai rapidement décidé qu’il était essentiel d’avoir une console de jeu comme la PlayStation ou la Xbox. Il existe une application Netflix qui place une télévision sur le mur d’une cabine dans une station de ski. Il existe un navigateur Web capable de diffuser Apple Music. Et il y a un store de jeux ainsi que l’univers Horizon Worlds de Meta.

Pour mon foyer, une Xbox Series S était plus abordable avec un meilleur catalogue de jeux et une prise en charge multijoueur. Le Quest 2 est retourné au store et n’a pas été manqué.

Alors que le chien gardait pour un ami pendant le week-end, j’avais accès au Meta Quest Pro, plus cher. Le casque VR est un appareil de travail pour mon ami qui dit que son travail à distance encourage la participation à des réunions en réalité virtuelle. Il a aussi un jeu Iron Man que je voulais essayer.

J’ai décidé de passer mon temps à essayer l’espace VR Horizons World de Meta. J’adore la musique live, j’ai donc choisi un concert VR pour essayer. C’était vraiment extraordinaire meh. Certes, ce n’était pas mon genre de musique (ni même ma langue), mais c’était au moins un exemple de ce qu’est un concert VR.

Se sentir très lourd…

Le «lieu» était une plate-forme à plusieurs niveaux de type SIMS qui s’enroulait à mi-chemin autour de l’artiste VR. Quatre ensembles de batteries VR étaient disponibles avec des baguettes de batterie VR que vous pouviez récupérer avec les contrôleurs Meta Quest. Vous pouvez également lancer l’appareil photo sur votre téléphone VR pour prendre des photos ou enregistrer de courts clips vidéo enregistrés dans votre galerie.

Moins d’autres personnes étaient présentes. Il y avait quelques enfants d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud, et il y avait un groupe d’amis qui semblaient venir du même endroit. Si les gens parlaient, vous pouviez les entendre si vous vous teniez à proximité. Agiter les contrôleurs Meta dans les airs a fait danser la version VR de vous et débloquer une chute de confettis.

L’aspect performance de l’artiste du « concert » était cependant étrange. C’était comme regarder un clip vidéo conçu pour remplir l’espace de la scène circulaire. Mon expérience est limitée à cette seule fois, donc je ne sais pas si d’autres concerts VR donnent plus l’impression d’être là-bas au lieu de se sentir comme un personnage de jeu dans un monde de jeu. Oh, et je n’avais pas de jambes.

Voici un exemple de NSFW comme ce à quoi j’ai « assisté » que quelqu’un a capturé et publié sur YouTube :

Je ne m’attends pas à ce qu’Apple parle de concerts VR lors de la présentation du casque, mais je suis optimiste quant au potentiel d’Apple Music VR et à la visualisation de performances en direct. Apple a déjà hébergé des flux Apple Music Live de certains concerts d’artistes, et je ne m’attends pas à ce que sa version de réalité mixte ressemble à un jeu vidéo. Mis à part les appels Memoji FaceTime, je suppose.

Je pense que regarder des performances en direct et des événements sportifs sera une raison impérieuse pour les consommateurs de s’intéresser à la plate-forme de réalité mixte d’Apple, en particulier pour les futures versions matérielles qui ne devraient pas coûter 3 000 dollars.

J’ai déjà regardé des concerts complets de blink-182 de la même tournée dans différentes villes sur YouTube. J’aimerais faire l’expérience d’une version VR officielle qui est payante et réellement immersive. Et pour la défense de Meta, je pense que l’expérience de fidélité généralement basse dont j’ai été témoin n’est pas le meilleur exemple. Par exemple, cette rediffusion 2D d’un concert de Foo Fighters en VR ressemble plus à ce que j’ai en tête.

Les frais de voyage, d’hébergement et de Ticketmaster font que les grands concerts coûtent cher. Je préférerai toujours l’expérience en personne, mais les concerts VR produits par Apple Music pourraient rendre la participation à des émissions en direct plus accessible malgré le prix attendu du casque.

Le compte à rebours pour la révélation du casque d’Apple se déroule vers le lundi 5 juin à 10 h 00 PT / 13 h HE.

